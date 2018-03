Stiri pe aceeasi tema

- Imagini rare filmate de camera video amplasata de reprezentanții Parcului Natural Apuseni intr-o padure din aceasta zona a țarii: Un ras a fost surprins in timpul „ritualului” de marcare a teritoriului. ”Rata marcarilor cu urina creste substantial la sfarsitul perioadei de reproducere care are loc…

- Trei masini au intrat in coliziune, in cursul acestei dupa amiezi, pe bulevardul Mamaia din Constanta. Este vorba despre doua masini de scoala de soferi si un autoturism Mercedes.Un echipaj de politie si o ambulanta SAJ se afla la fata locului. Potrivit informatiilor de la fata locului, o eleva s a…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Doua masini au fost implicate in incident. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului. Victima este constienta. ...

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) continua activitatile de prevenire și combatere a furtului de material lemons atat in zona stațiunilor montane, cat și la nivelul județului Brașov. In urma actiunilor desfasurate in ultima vreme, jandarmii brașoveni au aplicat amenzi in valoare de 15.000 de lei.…

- In prezent, cumparaturile din Asia sunt considerate cele mai riscante. Autoritatile nu au cum sa recupereze banii clientilor si nici nu pot sa blocheze paginile de internet, gazduite pe servere din China. Prinsi in mirajul reducerilor, zeci de romani cad in plasa unor oameni fara scrupule, atunci…

- Trei membri ai grupului criminal "Makena" au fost incatusati de politie pentru furt. Hotii au dat cel putin 10 spargeri in case si locuinte de unde au sustras bunuri in valoare de 125 de mii de lei.

- Milionarul Paul Allan a descoperit epava unui avion din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Potrivit The Sun, citat de libertatea.ro, avionul face parte din flota portavionului american "Lexinton", care a fost grav avariat de torpilele japoneze.

- Trei romani cu varste cuprinse intre 18 si 32 de ani au fost arestati in Italia pentru furt. Acestia au spart mai multe case din regiunea Sicilia, banii si bijuteriile furate fiind ascunse de catre hoti in frigider, in vase sau dupa tablouri.

- La mai bine de doua saptamani dupa ce au furat dintr-un autoturism parcat in Timisoara, politistii de investigatii criminale au reusit sa-i prinda pe faptasi. Este vorba de doi tineri, de 21 si 23 de ani, care au spart o masina parcata pe strada Simion Barnutiu, de unde au furat bunuri in valoare de…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- Un moldovean in varsta de 33 de ani, ce este stabilit cu traiul in Italia, a leșinat in timp ce a incercat sa sparga un magazin de produce cosmetice. Cand s-a declanșat alarma, acesta s-a speriat și fugind s-a alunecat. Cazand jos s-a lovit la cap și și-a pierdut cunoștința.

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni isi exprima regretul fata de incidentele violente din Ragusa in care sunt implicati membri ai comunitatii romanesti din teritoriu."Apararea drepturilor, libertatilor si demnitatii romanilor de pretutindeni este o prioritate pe agenda mea si a Ministerului pentru…

- Autoritatile judiciare din Franta cer pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare pentru 13 soferi de masini de mare tonaj din Dambovita, care au fost retinuti, vineri, pentru furturi de roti de camion.

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Constantin Bratescu, din municipiul Constanta. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Politistii se afla la fata locului si cerceteaza cazul.Un echipaj SAJ este asteptat sa intervina.Traficul in zona…

- „La data de 15 februarie, in jurul orei 11.30, politistii Postului de Politie Vladeni au depistat pe raza localitatii doi barbati de 29 si 38 de ani, care ofereau spre vanzare cantitatea de 3,8 metri cubi de material lemnos fara a indeplini conditiile de comert prevazute de lege. A fost luata masura…

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Ingrijitoare romanca ucisa in Italia de prietenul sau. Este vorba despre Iuliana Catalina Bucataru. Femeia, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, pe 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Carabinierii din localitatea…

- Cum reușește Paula Seling sa sfideze timpul. Artista, care are aproape 40 de ani și arata de 20, a dezvaluit in emisiunea „Dincolo de Aparente” ca a renuntat la carne de ani de zile si ea si sotul ei. Paula Seling a declarat ca postul negru este usor de tinut pentru ea. Mai mult, interpreta face mult…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma, in baza datelor obtinute de catre reprezentantii oficiului consular din Catania (in Sicilia, Italia n.red.) ca un cetatean roman a decedat, iar altul a fost ranit in urma furtunii care a lovit sambata Malta.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep:…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma, in baza datelor obtinute de catre reprezentantii oficiului consular din Catania (in Sicilia, Italia n.red.) ca un cetatean roman a decedat, iar altul a fost ranit in urma furtunii care a lovit sambata Malta. Totodata, potrivit unui comunicat MAE…

- Peste 15.000 de masini au fost inmatriculate in prima luna a anului 2018, cu 65% mai multe fata de perioada similara din 2017. Pe tipuri de autovehicule, s-au inmultit inmatricularile de autoturisme, cu 66,3% (11.744 de unitati in ianuarie 2018), autovehicule de transport marfuri cu 76% (2.375, in ianuarie…

- Trei romani au fost arestați in Italia dupa ce au furat luni de zile dintr-un restaurant local. Unul dintre aceștia a fost chelner la restaurantul respectiv și avea cheie de acolo. Acesta intra noaptea in restaurant și fura sume mici din casa de marcat pentru a nu da nimic de banuit. …

- Cunoscuta cantareata de muzica populara, Nadia Duluman, a avut parte recent de o intamplare de care isi va aduce aminte, cu siguranta, tot restul vietii. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii Agentia Vip prin ce necaz a trecut de curand.

- Imagini scandaloase suprinse intr-un avion plin cu romani, intr-o cursa spre Italia. Inregistrarea a fost postata pe Facebook in urma cu putin timp si surprinde momentul in care o femeie de etnie roma injura o insotitoare de zbor. A

- Momente de panica intr-un avion plin de romani. S-a intrerupt decolarea și a fost chemata poliția! Imagini scandaloase au fost suprinse intr-o aeronava care zbura de la București spre o destinație din Italia.

- Candidatul la Senat din regiunea Latina din Italia nu poate sa scape de controverse. In ultimii ani, a intrat de mai multe ori in colimatorul presei italiene, dupa ce a scris pe pagina sa de pe o rețea de socializare ca a lovit, pentru a treia oara in viața sa, un roman.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Breaza au desfasurat activitati pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si a faptelor asociate din taierea ilegala, transportul, prelucrarea si comercializarea materialelor lemnoase, ocazie cu care au depistat in flagrant, in padurea proprietate…

- Braconierii români au facut macel pe un lac din Italia. Trei barbați de origine româna au fost reținuți dupa ce au pescuit pește toata noaptea într-o zona protejata folosindu-se de mai multe cabluri de curent, informeaza vocedimantova.it.

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- O parte a bunurilor de "peste 4 milioane de euro" sub forma de bijuterii furate in timpul unui jaf spectaculos care a avut loc miercuri la hotelul Ritz situat in inima Parisului, a fost recuperata, au declarat joi surse din politie, citate de AFP. "O parte din bunuri a fost gasita imprastiata…

- Mini-SUV-ul produs de Ford la Craiova urmeaza sa se vanda in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie, prețul de tranzacționare din noua versiune EcoSport fiind diferit de la o țara la alta.

- Nord-estul Statelor Unite este inca sub zodia gerului, care aduce temperaturi demne de Siberia: minus 29 de grade Celsius. Pare, insa, mult mai frig din cauza vantului violent. Vineri-noapte au fost zone unde, sub rafalele puternice, temperatura perceputa a fost de minus 67 de grade Celsius.

- O furtuna extrem de puternica loveste in prezent estul Statelor Unite cu viscol extrem de puternic. Furtuna a aparut atunci cand umezeala din aerul de deasupra Oceanului Atlantic s-a intalnit cu aerul arctic uscat, dezlantuind furtuna perfecta.

- Jaf de proportii la Palatul Dogilor din Venetia. Au fost furate bijuterii de milioane de euro. Podoabele erau piese vechi, unele din secolul 16, foarte dorite pe piata neagra a colectionarilor. Politistii din Italia au studiat filmarile facute de camerele de supraveghere si tot ce pot sa spuna acum…

- Aproape 100 de romani si-au vazut moartea cu ochii in timp ce se aflat la bordul unui avion al companiei Blue Air. Aeronava urma sa ajunga in Catania, Italia, dar pilotii au cerut sa aterizeze de urgenta, dupa ce a fost la un pas sa se prabuseasca in mare, pentru ca a fost afectata serios de turbulente…

- Aproximativ 100 de romani care se aflau intr un avion Blue Air cu destinatia Catania, Italia au trecut prin momente de panica in data de 4 ianuarie. Avionul a decolat azi dimineata din Bacau si a fost foarte aproape sa se prabuseasca in mare deoarecea a fost afectat serios de turbulente si de o furtuna…

- Un avion al Blue Air a aterizat de urgența la Parlermo. Avionul decolase de la Bacau, iar la bord se aflau peste 100 de romani, care se indreptau spre Catania. Problemele avionului ar fi fost provocate de furtuna. Avionul a decolat la ora 8.50 și trebuia sa aterizeze la 10.15 in Catania. Pasagerii spun…

- Calatorie de groaza pentru aproape 100 de romani care au plecat dimineata, cu avionul, din Bacau catre Catania, in Italia. Aeronava a fost foarte aproape sa se prabuseasca in Marea Mediterana, din cauza furtunii care afecteaza Peninsula italica. Pasagerii spun ca aeronava a pierdut brusc din altitudine…

- Aproape 100 de romani care calatoreau pe calea aerului catre Italia au trait momente cumplite in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie. Potrivit unor informatii furnizate de calatori, un avion Blue Air care efectua zborul OB 2945, care a decolat azi dimineata din Bacau, la ora 8,50, cu destinatia Catania,…

- Jaf spectaculos la Palatul Dogilor din Veneția, unde mai multe bijuterii au fost furate dintr-o expoziție deschisa. Hoții au reușit sa sustraga mai multe brațari și coliere, chiar in ultima zi a expoziției. Polițiștii afirma ca infractorii au fost bine pregatiți, noteaza The Telegraph. Palatul Dogilor…

- Scene dramatice, marti seara, in Italia, localitatea Mellilli, provincia Siracusa. Satula de neintelegerile dintre tatal și mama sa, o copila de numai 14 ani a decis sa recurga la un gest e...

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia dintre I.Gh Duca si strada Constantin Bratescu, pe fondul neacordarii de prioritate.In urma tamponarii dintre un Audi si un Volkswagen golf, una dintre ele a izbit o alta la distanta de circa de 50 de metri de locul accidentului,…

- Mai bine de o suta de avertismente si tot atâtea amenzi. Din 459 de companii controlate de ANPC, la jumatate s-au gasit probleme. Diversele sortimente de ulei provin din Italia, Grecia, Franta, Spania și Maroc.

- Barbatul gasit mort, cu capul si bratele taiate, intr-o padure de pini din Catania, se numeste Costel Ciobanu si este din Vaslui. Sora acestuia a mers, inainte de Craciun, in Italia, unde a facut testul ADN, iar rezultatele au aratat ca suspiciunile erau adevarate.