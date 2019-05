Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana a confiscat peste 1600 de masini folosite de un grup de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si alte tari europene. Au fost arestate 8 persoane in peninsula, iar in Spania si Marea Britanie au fost retinute mai multe persoane pe baza unor mandate europene. 42 de romani de…

- Patru romani stabiliți in Spania au fost arestati in Italia pentru trafic de droguri. Substanțele, peste 500 de kilograme de hasis si marijuana, fusesera transportate cu un TIR de la Valencia in orasul italian Novara. Valoarea pe piata a stupefiantelor este de 2 milioane de euro. Stupefiantele erau…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri.Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom.Zona a fost izolata…

- Doi romani imbracati in politisti au fost prinsi in Spania, dupa ce pusesera mana pe jumatate de milion de euro. Aceștia fac parte dintr-o banda care a talharit traficantii de droguri. Agenții Poliției Naționale spaniole au dezmembrat un grup criminal, ai carui membri s-au prefacut ca sunt gardieni…

- O banda de romani care arunca in aer bancomate a fost destructurata in Spania, chiar cand se pregatea de o noua lovitura. Patru romani au fost arestati, iar al cincilea este disparut, informeaza Digi24. Cautarea lor a inceput inca din toamna ...

- Doi turiști britanici au fost reținuți in stațiunea spaniola Benidorm dupa ce au injunghiat doua persoane intr-un bar de noapte. Surse judiciare afirma ca victimele nu sunt in stare grava. Unul este cetațean roman iar celalat ceh. Poliția spaniola a confirmat ca doi barbați de cetațenie britanica,…

- Mii de persoane au demonstrat sambata la Paris si in alte orase din Franta si zeci au fost arestate, miscarea antiguvernamentala vestele galbene intrand astfel in cea de a 15 a saptamana de proteste, relateaza dpa si Reuters, scrie antena3.ro.Circa 11.600 de persoane au participat la proteste la nivel…