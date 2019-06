Români care au clonat bilete de călătorie în Londra, cercetați de poliție Gruparea era formata din cetațeni romani și straini banuiți de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la sisteme informatice, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata, deținere de instrumente in vederea falsificarii de valori, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și spalare de bani. Din cercetari a rezultat faptul ca mai mulți cetațeni romani ar fi constituit, in Marea Britanie, un grup infracțional, specializat in contrafacerea biletelor de calatorie, in sistemul de transport public din Londra. Membrii grupului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

