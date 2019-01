Români atacaţi cu bâtele de baseball în Irlanda de Nord. Poliţia anchetează cazul Politia a facut un apel la martori dupa jaful cu circumstante agravante din localitatea Monkstown, din zona urbana Newtownabbey. Potrivit informatiilor relatate, in jurul orei locale 20:20 mai multi barbati au patruns cu forta intr-o casa din zona si i-au agresat pe ocupanti cu bate de baseball. Cei cinci barbati care se aflau in casa au suferit mai multe rani in urma incidentului, iar unul dintre ei a fost transportat la spital pentru tratament. Din cate se pare, victimele atacului sunt originare din Romania, scrie sursa citata. Politistii suspecteaza in acest caz… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Politia din provincia britanica Irlanda de Nord investigheaza o infractiune motivata de ura dupa ce mai multi barbati din Romania au fost atacati de o banda duminica seara, informeaza luni The Belfast Daily.

- Masacrul dintr-o casa dintr-un orașel irlandez. Cinci romani au fost atacați de o banda care au intrat peste ei cu bate de baseball și i-au batut pana i-au lasat plini de sange, scrie BBC News. Atacul a avut loc duminica seara in orașul Newtownabbey. O vecina a romanilor, care le-a sarit in ajutor,…

