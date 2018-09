Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia Associated Press si publicatia Montreal Gazette.

Politia de Frontiera din Statele Unite a depistat marti doua femei si doi copii care traversau ilegal frontiera in zona Meridian/Champlain din statul New York. Cei patru sunt cetateni romani si nu au acte pentru intrarea in Statele Unite.

In aceeasi zi, o alta femeie din Romania si fiul ei au incercat…