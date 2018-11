Romani acuzati de sclavie,prinsi in Italia.Au fost arestati pe loc Trei romani au fost arestați in provincia Taranto, Italia, pentru sclavie. Romanii sunt acuzați ca exploatau muncitori in agricultura și se ocupau de intermedierea ilegala pentru locurile de munca ale acestora. Carabinierii din localitatea Marina di Ginosa, provincia Taranto, au arestat de curand trei persoane . Cei trei romani – doi barbați de 34 și 31 de ani și o femeie de 29 de ani – au fost interceptați de carabinieri in timp ce transportau cu o mașina prevazuta in total cu 9 locuri inca 16 persoane in afara lor, care s-au dovedit a fi muncitori, relateaza La Repubblica . Muncitorii aflați… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

