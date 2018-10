Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu este susținator al unei idei jignitoare pentru municipiul Targu Jiu. Acestuia i se pare "o idee minunata" ca un sculptor obscur din Slatina sa copieze operele lui Constantin Brancuși de la Targu Jiu și sa...

- Tabara de tenis „Train Like a Pro", organizata de Victor Hanescu la Targu Jiu, s-a incheiat cu o vizita a micilor jucatori in parcurile in care se afla operele lui Constantin Brancusi. Copii intre 10 si...

- De mai bine de doua saptamani, in Parcul central din Ungheni e in plina desfașurare Tabara internaționala de sculptura in piatra cu genericul ”Istorie, cultura și civilizație romaneasca”, dedicata Centenarului Marii Uniri. De draga dimineața și pana seara tarziu, aici lucreaza 17 sculptori din Republica…

- Potrivit presei din Argentina, Messi nu se gandeste sa renunte definitiv la echipa nationala, dar vrea sa ia o pauza de un an pentru a le da sansa altor fotbalisti argentinieni Potrivit presei din Argentina, Messi nu se gandeste sa renunte definitiv la echipa nationala, dar vrea sa ia o pauza de…

- Florin Carciumaru, fostul primar al municipiului Targu- Jiu a facut o vizita artiștilor plastici care participa la Simpozionul Internațional de Sculptura. Senatorul a ținut sa ii felicite pentru implicare pe artiștii prezenți, așa cum s-a intamplat inca din anul 2000 de cand acesta a organizat…

- Simpozionul International de Sculptura din cadrul celei de-a patra ediții a Atelierelor Brancusi si-a deschis miercuri portile in municipiul Targu-Jiu. Manifestarea se va incheia pe 3 septembrie. Organizatorii sunt Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși”, Consiliul Local…

- Primarul Marcel Romanescu, in conflict cu fratele viceprimarului Adrian Tudor! In timp ce Cristi Tudor propune realizarea unui circuit pentru sporturile cu motor, edilul ii transmite sa se ocupe de drumuri. Declaratiile vin dupa ce...

- Simpozionul International de Sculptura din cadrul celei de-a patra ediții a Atelierelor Brancusi se va desfasura in municipiul Targu-Jiu, in perioada 1 august – 3 septembrie 2018. Organizatorii sunt Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși”, Consiliul Local si ...