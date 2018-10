Stiri pe aceeasi tema

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca inca nu a fost primita o confirmare oficiala a vizitpresedintelui Romaniei, Klaus Iohannis in Orasul lui Brancusi. Ceea ce se cunoaste este ca luna aceasta, sub patronajul Administratiei Prezidentiale este organizat ...

- Primarul Marcel Romanescu, rol intr-un spot publicitar! Edilul nu a refuzat propunerea unei firme din Targu Jiu sa apara intr-o reclama. Imaginile cu primarul care promoveaza semnatura electronica au facut deja furori pe internet....

- Dupa trei luni de binemeritata vacanta, clinchetul clopotelului i-a chemat, astazi, din nou, in banci pe elevii gorjeni. Plini de emotii, dar bucurosi, au pornit, cu mic, cu mare, insotiti de parinti sau bunici, spre scoala. Asa cum se intampla in fiecare an, curtile unitatilor de invatamant din Targu…

- Clopoțelul va suna incepand de astazi, 10 septembrie, pentru zeci de mii de elevi gorjeni. Primarul Marcel Romanescu va fi prezent in doua unitați de invațamant la festivitatile de deschidere a noului an școlar. La ora 08:15, Romanescu le va ura succes in noul an școlar elevilor de la…

- A fost identificat proprietarul vacilor care au fost surprinse in timp ce pașteau nestingherite in Parcul Coloanei fara Sfarșit. Abia dupa o saptamana polițiștii locali l-au depistat pe barbat și l-au amendat cu 500 de lei pentru ca a lasat animalele nesupravegheate. Incidentul petrecut in urma cu…

- Primarul municipiul Targu-Jiu, Marcel Romanescu, a fost chemat joi la sediul Serviciului Teritorial Craiova al DNA, el afirmand ca a fost citat pentru a fi audiat intr-un dosar privind rezilierea, inainte de expirare, a unui contract de concesiune pentru parcarea din zona Pieței Centrale, situate…

- Presedintele PNL Gorj, Dan Valceanu, da asigurari ca pe lista pentru alegerile europarlamentare din 2019 se va afla si un gorjean. Primarul Marcel Romanescu a fost primul care a vorbit, saptamana trecuta, despre varianta candidaturii unui gorjean. Liderul PNL Targu-Jiu a vehiculat si…

- Primarul Marcel Romanescu recunoaste ca are o relație mai buna cu viceprimarul Aurel Popescu, fața de cum merg lucrurile in discuțiile cu celalalt viceprimar, Adrian Tudor. Mai mult, edilul din Targu Jiu susține ca și l-ar dori contracand...