- Artistul stradal Pascal Boyart (PBOY) a realizat, din solidaritate cu "vestele galbene", o fresca pe un zid din arondismentul XIX din Paris, care prezinta o versiune a lucrarii "La Liberte guidant le peuple", de Eugene Delacroix, celebrul tablou despre Revolutia din iulie 1830.Aceasta fresca…

- Fotbalistul francez Bafetimbi Gomis, in prezent component al echipei Al Hilal, a donat 10.000 de euro asociatiei muzeului clubului Saint Etienne, a anuntat gruparea din Ligue 1, informeaza news.ro.Citește și: Klaus Iohannis, MARTURISIRI UNICE - Cum a trait președintele Revoluția de la 1989:…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a afirmat, intr-un mesaj pe blogul personal, ca Revolutia din 1989 isi va „pastra semnificatia“, indiferent de „manipularile mediatice si politice“ din prezent, in conditiile in care fostul sef de stat a fost vineri inculpat in Dosarul Revolutiei.

- Revolutionarii clujeni au organizat, vineri, un mars pentru comemorarea Revolutiei din 1989, ocazie cu care presedintele Asociatiei pentru Adevarul Revolutiei Cluj, Aurel Coltor, s-a aratat nemultumit de situatia actuala din Romania. "In 21 decembrie comemoram 29 de ani de la Revolutia din 1989 din…

- Anul acesta se implinesc 29 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, revoluție care a inceput la Timișoara, in seara zilei de 15 decembrie 1989, in jurul Bisericii Reformate din Piața Sfanta Maria. Atunci s-a strigat pentru prima data ”Libertate” și ”Jos Ceaușescu”, mesaje care au scos, in zilele…

- Retail&Agrobusiness ZF Live. Natalia Beleva, fondator Cocoon Home Design. Romanii vor sa vada in casa doar lucruri necesare, fara decoratiuni. „Un designer de interior ajuta si la nivel psihic, si la nivel financiar.“ Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Florentina Nitu astazi, 20:30…

- Asociatia GISAS Sebes, organizeaza joi, 29 noiembrie 2018, incepand cu ora 18:00, in Sala Mica a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebes, lansarea primului dictionar al personalitatilor sebesene, finantat de Primaria si Consiliul Local al Municipiului Sebes in cadrul programului anual pentru acordarea…

- Dupa 29 de ani de la Revolutia din 1989, realitatea.net a avut initiativa unui demers jurnalistic în premiera: sa le ofere cititorilor o privire de insider în fototeca istorica Agerpres, care detine 3.