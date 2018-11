Romancele duduie in exporturile UE

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre tarile cu cei mai multi angajati care desfasoara activitati corelate cu exporturile Uniunii Europene la nivel mondial, respectiv 1,4 milioane de romani. Dintre acestia, femeile reprezinta 44%, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana.

- 1,4 milioane de romani desfasoara activitati corelate cu exporturile Uniunii Europene la nivel mondial, dintre care femeile reprezinta 44%, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana, arata un studiu al Comisiei Europene.

- Viitorul Romaniei trebuie sa fie in Uniunea Europeana, dar nu in "pozitia ghiocelului", ci trebuie sa fie o Romanie demna, respectata, tratata egal cu celelalte state membre, indiferent de culoarea politica a celor care conduc vremelnic institutiile europene, susține vicepreședintele PSD Doina Pana,…

- Deputatul european, Siegfried Mureșan, a declarat in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania, ca oamenii cer justiție și dreptate, iar Comisia Europeana și Parlamentul trebuie sa fie alaturi de ei și sa apere valorile europene.''De doi ani…

- Cel mai ridicat deficit de TVA din Uniunea Europeana (UE) din 2016, de 35,88%, a fost consemnat in Romania, care este și una dintre cele șase state din UE in care deficitul de TVA a crescut, in același an fața de anul precedent, potrivit unui studiu in publicat, vineri, de Comisia Europeana (CE),…

- Raportat la intreaga populație din Romania rata ocuparii forței de munca de anul trecut a fost de 63,9%, nivel sub care se mai aflau doar cinci țari din Uniunea Europeana (UE), arata datele agregate ale Eurostat și comunicate de Comisia Europeana (CE), scrie Mediafax. Acest nivel din…

- JA: Domnule deputat, funcția dumneavoastra, de președinte al Comisiei de Aparare a Camerei Deputaților, presupune ca aveți acces și la alte informații decat cele vehiculate in public și chiar decat cele la indemana tuturor liderilor partidului de pe un anumit palier. Așadar, ce credeți ca…

- Majoritatea cetatenilor Uniunii Europene doresc renuntarea la ora de vara, conform presei germane, scrie Politico.Citește și: Gabriela Firea a EXPLODAT și merge la CEX-ul PSD sa scoata armele pe masa: Sunt lucruri de spus și le voi spune! In jur de 80% dintre respondentii unei consultari…