Stiri pe aceeasi tema

- O femeie insarcinata, in varsta de 23 de ani, care a fost expusa la fum in urma incendiului de la blocurile din Chiajna, a fost transportata, vineri, la Spitalul Universitar de Urgența București, anunța ISU București-Ilfov. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Pompierii au reușit protejarea completa…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, la un autoturism, pe Bulevardul Dacia din orașul Mioveni. Șoferul a ieșit la timp și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) A intervenit fara sa stea pe ganduri Pana la sosirea echipajului de la ISU Argeș, un pompier…

- Mega-eveniment in familia unora dintre cei mai bogați romani. Prințișorul ”Frutti Fresh” și fosta lui logodnica, Ozana Pușcaș, și-au creștinat fiica. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Așa cum era de așteptat, Victoraș Micula a organizat o petrecere de cinci stele pentru botezul fiicei sale. CANCAN.RO,…

- Unul dintre cei mai titrați bucatari de la noi din țara a fost protagonistul unor momente de-a dreptul halucinante. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Faimosul jurat a chefuit, la categoria grea, in club, iar, mai apoi, s-a odihnit, vizibil ravașit, pe… bordura. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA,…

- Ioan Caldaraș, finul lui Adi Minune, nu mai are liniște! Disputa pe care a inceput-o, in urma cu mai bine de un an, cu temutul clan Viscol, este departe de a se fi incheiat. Caldaraș, numit și David, a primit o condamnare de un an și jumatate, dar se considera nedreptațit. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Floyd Mayweather, multiplu campion mondial și promotor de box profesionist, a fost facut „K.O.” de doua romance focoase, (DETALII AICI) astazi, CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va prezinta noi imagini fabuloase din Dubai. (Super oferta de…

- Anamaria și Ramona sunt cele doua romance care au avut grija de Floyd Mayweather in Dubai. Și, așa cum era de așteptat, tinerele care arata de-a dreptul fermecator au reușit sa-i capteze intreaga atenție celebrului boxer, scrie Cancan. Intr-un scurt video pe care una dintre tinere l-a postat…