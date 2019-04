Romancele care au deschis un showroom cu creatiile designerilor locali pentru ca nu aveau unde sa-si vanda propriul brand

Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2019, producatorii de legume si fructe si crescatorii de animale vor putea sa isi vanda produsele in Hala Star fara nici o taxa. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, George Scripcaru, care a precizat ca in acest mod ii sprijina pe producatorii autohtoni sa isi vanda produsele,…

- Procurorii care coordoneaza ancheta in cazul vandalizarii cimitirului evreiesc de la Husi au dispus o efectuarea unei expertize tehnice pentru a se stabili in ce conditii s-au prabusit monumentele funerare.

- Videt, magazin online de optica, s-a extins in mediul offline cu un showroom in zona Dorobanti, Bucuresti. Videt vinde inca din 2011 lentile de contact, in 2015 s-a extins pe segmentul de ochelari, iar anul trecut a ajuns sa aiba vanzari de peste un...

- Polițiștii locali din Satu Mare au prins doi tineri care aveau asupra lor substanțe etnobotanice. Cei doi tineri, in varsta de 21, respectiv 22 de ani, aveau un comportament suspect, care a atras atenția polițiștilor locali. Cazul a fost preluat de IPJ Satu Mare.

- Primul show-room specializat pe produse HoReCa s-a deschis la Campia Turzii, printr-o investiție a societații New Trade Vision SRL. Produsele sunt direct importate din Olanda și acopera o gama larga... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Brandul romanesc Tudor Tailor, unul dintre principalii jucatori din Romania pe segmentul de costume made to measure pentru barbati, a deschis primul showroom international in orasul Hasselt, din Belgia. Am discutat cu Alin Copindeanu, co-fondator si...

- O romanca de 23 de ani, plecata la munca in strainatate și care venea impreuna cu familia in Romania a fost forțata de propriul soț sa se prostitueze pentru a face rost de bani de benzina. Totul s-a petrecut pe o autostrada din Italia.