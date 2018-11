Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Mihaela Senchiu, in varsta de 32 de ani, a murit in urma unei explozii, urmata de incendiu, intr-un apartament din Sagnano – Sala Consilina. Cel care a provocat explozia a fost chiar iubitul femeii, care a fost reținut și acuzat de ucidere. In urma deflagratiei, romanca a suferit arsuri foarte…

- O cunoscutE prezentatoare TV de la noi a avut parte de un xoc imens sambEtE dimineatE cand a mers in parcare pentru a pleca spre platoul de televiziune. Maxina ei a fost lovitE, iar fEptaxul a fugit.

- Tragedie in Italia! O romancE aflatE acolo pentru a munci a fost gEsitE moartE in bucEtEria bEtranei pe care o ingrijea. Totul s-a intamplat sambEtE, in ora"ul Ancona, scrie antena3.ro.

- Gina, fostE concurentE la "MireasE pentru fiul meu", s-a schimbat complet la cativa ani de la participarea in cadrul show-ului matrimonial. Bruneta xi-a gEsit un iubit xi radiazE de fericire alEturi de el.

- O intamplare șocanta a avut loc, de Sfanta Maria, intr-o familie din comuna Licurici. Un tanar de 23 de ani a ajuns la spital și se afla in stare grava, dupa ce tatal lui l-a lovit cu un topor in cap. Ioan Caravan, barbatul de aproximativ 45 de ani, a fost arestat preventiv, miercuri, pe…

- Informația momentului. Luni, in jurul orelor 16:30, a fost arestat de catre Poliția Britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, Florin Nicolae Ghinea, zis “Ghenosu”, aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania. (Console si accesorii gaming) Ghenosu a fost arestat preventiv, iar dupa…

- Potrivit unui comunicat al biroului procurorului federal, barbatul avea ordin din partea agentilor iordanieni sa culeaga informatii despre presupusi extremisti care se adunau la moscheea Hildesheim. In martie 2017, autoritatile landului german Saxonia Inferioara, unde se afla moscheea Hildesheim…

- Un pedofil roman a fost arestat in sudul orasului Madrid, fiind acuzat ca a violat cel putin cinci fete cu varste cuprinse intre cinci si sapte ani... The post Pedofil roman, arestat in Spania. Abuza doar fetite romance appeared first on Renasterea banateana .