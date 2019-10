Româncă ucisă într-un parc de distracţii din Germania în urma unui accident cumplit O tanara romanca in varsta de 29 de ani a fost ucisa intr-un parc de distractii din Potsdam, Germania, dupa ce s-a urcat intr-un carusel si a fost aruncata cativa metri, in urma unui accident cumplit. Tragedia s-a produs duminica, 29 septembrie, intr-un parc de distractii din Potsdam, Germania, deschis cu ocazia Oktoberfest. Victima cumplitului accident a fost identificata de autoritati drept o tanara romanca, in v&aci (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

