Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost omorata in stil mafiot in Spania, impușcata de doi barbați chiar in fața casei in care locuia, intr-un cartier marginaș al orașului Zaragoza, și și-a dat ultima suflare in brațele surorii ei.

- Femeia de origine romana a fost ucisa miercuri, 21 noiembrie, chiar in fata casei sale din Zaragoza. Politistii spanioli care ancheteaza acest caz sustin ca romanca a fost executata in stil mafiot.

- O romanca a fost executata in stil mafiot in Spania, chiar in fața casei in care locuia. Poliția banuiește ca a fost vorba despre o reglare de conturi in stil mafiot. Femeia a murit chiar in brațele surorii sale iar atacul a avut loc intr-un cartier marginaș al orașului Zaragoza. Victima a fost așteptata…

- O romanca a fost executata in stil mafiot in Spania, fiind impuscata de doi barbati chiar in fata casei, la Zaragoza. Maria avea 29 de ani si a murit in bratele surorii ei, care a asistat ingrozita la tragedie. Maria Marian, o sibianca stabilita impreuna cu tatal si sora ei in Spania, la Zaragoza, e…

- Romanca era ținuta cu forța in Spania de un conațional, care a obligat-o sa se prostitueze. Polițiștii spanioli au putut sa o salveze dupa ce femeia a reușit prin telefon o fotografie cu locul unde proxenetul o ținea sechestrata, relateaza AFP. Romanca a ajuns victima proxenetului dupa ce l-a cunoscut…

- Caz socant in Italia, acolo unde trupul unei romance in varsta de 31 de ani a fost gasit fara suflare intr-o zona unde se ardeau anvelope. Trupul complet carbonizat al Vasilicai a fost descoperit la jumatatea lunii septembrie. Aceasta a fost violata si ucisa in bataie apoi.

- O romanca și-a alaptat copilul in timp ce conducea un camion pe o autostrada in Spania, iar polițiștii au amendat-o dupa ce un alt participant la trafic a semnalat incidentul, scrie cuatro.com. Romanca a recunoscut fapta atunci cand a fost oprita de polițiști și și-a motivat gestul prin faptul ca are…