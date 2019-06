Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul in serie care a ucis doua romance, mama si fiica, ar fi omorat-o si pe fetita unui roman. Barbatul face marturii cutremuratoare. De aproape un an, isi cauta familia disparuta. Pe sotia lui, o tanara din Filipine, anchetatorii au gasit-o recent fara viata intr-un put, acolo unde a aruncat-o…

- Aceasta intamplare halucinanta s-a petrecut in China, in orașul Foshan, atunci cand un om, supranumit Ding, și-a lasat fiica de 2 ani in restaurant pe motiv ca nu avea bani sa plateasca consumația, scrie a1.ro. Dupa ce a termimat de mancat, barbatul și-a dat seama ca ii lipsește un yuan pentru a…

- Un tata din China și-a lasat fetița de doi ani garanție la restaurant pentru ca nu a avut bani suficienți pentru a plati mancarea. In orașul Foshan, din China, un barbat pe nume Ding și-a lasat fetița de numai doi ani garanție intr-un restaurant. Acesta a consumat o porție de noodles, dar cand a venit…

- "Vinovatul trebuie sa plateasca! Sa fie inchis! Vrem dreptate pentru Marta!" au fost strigatele de disperare ale unui grup de romani, care adunați in jurul unei lumanari, cer dreptate pentru moartea Martei, o fetița romanca de doar 2 anișori, ucisa in acea dimineața de șoferul unei furgonete.

- O fetita romanca de 2 ani a fost calcata cu masina si lasata sa moara in strada de alt roman, in Spania. Copila a murit la scurta vreme ... The post Fetita romanca de 2 ani calcata cu masina si lasata sa moara in strada de alt roman, in Spania appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa ce și-a violat in repetate randuri fiica de doar 14 ani, tatal monstru a devenit... tata. Fata a ramas insarcinata in urma incestului și a nascut un baiețel. Totul s-a intamplat in Suceava chiar sub nasul mamei fetei care spune ca nu a banuit nimic.

