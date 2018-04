Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 29 de ani a fost reținut in Italia, fiind suspectat ca și-ar fi ucis iubita. Aceasta a fost gasita fara suflare intr-o balta de sange din propria locuința. Femeia in varst de 53 de ani ar fi fost ucisa cu o foarfeca, au descoperit anchetatorii. Suspectul principal…

- O femeie a fost ucisa in fața cimitirului din Pitești, dupa ce un tanar fara permis de conducere a lovit, in plin, mașina in care se afla cu soțul ei. Cel care a provocat accidentul a fugit de la fața locului, dar a fost prins și reținut de polițiști.

- Mihaela Buzarnescu, in turul II la Charleston. Adversara sa a abandonat dupa primul set Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului WTA de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 776.000 de dolari, in urma abandonului belarusei Vera Lapko,…

- Inca un caz socheaza prin violenta extrema de care a dat dovada autorul. Totul s-a intamplat in seara zilei precedente, cea in care se afla despre sfarsitul cumplit pe care au avut parte o mama si cei doi copii ai sai, ucisi de capul familiei, intr-un apartament din Brasov. De aceasta data, un tanar…

- Un barbat care s-a urcat baut la volan a ramas fara permis si este si anchetat penal de oamenii legii. Suspectul, in varsta de 38 de ani, a fost depistat de oamenii legii din Curcani la un control rutina. Conform IPJ Calarasi el a fost prins pe 25 martie, in timp ce conducea un autovehicul, desi consumase…

- Claudio D’Alessio, fiul cunoscutui interpret de muzica ușoara Gigi D’Alessio, a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca și-a agresat menajera, o romanca de 51 de ani. Claudio spune ca nu a facut decat sa se apere, in timpul unei dispute cu femeia. La originea conflictului ar sta refuzul femeii…

- Consilierul PSD Florin Bogdeacircula cu viteza pe una dintre arterele importante din municipiul Caransebes si, la un moment dat, nu a mai reușit sa redreseze autovehiculul și a intrat pe contrasens. Scapat de sub control, autoturismul marca Opel, pilotat de Bogdea, s-a lovit frontal de un autoturism…

- Femeia de origine romana lucra la Spitalul din Padova si a fost prinsa in flagrant de carabinieri, dupa ce a furat cardul unui pacient si s-a dus direct la bancomat sa scoata banii. Iar asta nu e tot. Se pare ca femeia folosea aceeasi metoda si cu colegii de munca, nu doar cu pacientii internati…

- O asistenta din Romania a șocat Italia datorita metodelor de a jefui barbatii care-i cadeau in capcana. Femeia iși invita amanții acasa, ii droga și apoi le fura bani de pe carduri, noteaza Gazeta romanilor din Italia.

- O femeie romanca, rezidenta la Viareggio, Italia, a murit la doar 31 de ani. Vasilica Minodora Vaduva a cazut din picioare dupa ce a simțit o durere de stomac puternica in timp ce mergea pe strada. A fost transportata cu o ambulanța la camera de urgența a spitalului din Versilia, insa…

- Adoptarea unei forme de dieta vegetariana, cea lacto-ovo-vegetariana, poate fi la fel de eficienta ca si cea mediteraneana pentru scaderea riscului de boli de inima si de accident vascular cerebral, conform unui studiu realizat in Italia, citat recent de APP.Cercetarea a descoperit ca adoptarea unei…

- O familie de romani din Italia este devastata de durere. Fiica acestora in varsta de 24 de ani a disparut de acasa și nimeni nu știe ce s-a intamplat. Deși au fost sesizate autoritațile, romanii spun ca nu s-a facut nimic pentru gasirea fetei disparute.

- Un front atmosferic siberian a cuprins Europa, aducand caderi de zapada semnificative si vant puternic, transmite The Guardian, care consemneaza faptul ca Franta, Italia, Belgia si Tarile Baltice se confrunta cu temperaturi mult sub media obisnuita si cu ninsori abundente.Oamenii strazii din…

- Un barbat, banuit de comiterea infractiunilor de distrugere si amenintare a fost identificat de catre politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii infractiunilor de distrugere si amenintare, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au identificat si retinut…

- O femeie din Vrancea a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare. Fara sa sufere de vreo boala, Doina Purdel s-a stins la 50 de ani, in Italia, la scurt timp dupa ce revenise din Romania de la funeraliile cuscrei sale. Doina Purdel era din Panciu, județul Vrancea, și de 14 ani se stabilise impreuna…

- Madalina Ghenea (29 de ani) a decis sa iși reia cariera si s-a intors in Italia. Vedeta si-a facut apariția la unul dintre cele mai importante evenimente din industria modei, Saptamana Modei de la Milano. Madalina Ghenea, mai fericita ca niciodata. Cu cine a petrecut bruneta Valentine's Day…

- Tragedie pe strazile din Italia! Un sofer de 96 de ani a murit si o romanca se afla in stare grava, dupa un accident rutier teribil, care a avut loc in dreptul localitatii Ozegna, ieri dimineata (14 februarie), la ora 8:30. Pietro Trogolo, care se afla la volanul unei masini Lancia Ypsilon, nu a acordat…

- Captura uriașa de bani falși in Italia. Poliția din Italia a reușit sa caputreze zeci de teancuri de bancnote false de 100 și 50 de euro, care, in total, valorau 41 de milioane de euro.Oamenii legii au fost surprinși de cantitatea de bancnote fase descoperite.

- Ingrijitoare romanca ucisa in Italia de prietenul sau. Este vorba despre Iuliana Catalina Bucataru. Femeia, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, pe 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Carabinierii din localitatea…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 Sportiva germana Laura Dahlmeier, una dintre marile favorite ale probelor de biatlon, a cucerit, sambata, medalia de aur la sprint (7,5 km), in timp ce romanca Eva Tofalvi s-a clasat doar pe locul 81. Google celebreaza JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 cu un Doodle special.…

- Au aparut cele mai hot imagini cu focoasa Andreea Sasu. Romanca fierbinte care a fost iubita lui Philipp Plein. Ravisanta bruneta a ridicat tot publicul in picioare la emisiunea "Ghiceste Varsta" din Italia.

- O femeie de 35 de ani a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Italia. Aceasta plecase la munca pentru a reuși sa-și intrețina și sa le ofere copiilor tot ce aveau nevoie. Romanca avea o fetița de 7 ani și un baiat de 11 ani pe care i-a lasat in grija mamei sale. Fix…

- Radu Banciu, prezentatorul cunoscut pentru modul virulent in care ataca persoanele publice din Romania, si-a spus parerea despre Simona Halep. Si nu este una buna. Banciu a facut-o praf pe Simona Halep, jucatoare care in opinia lui nu va ramane cu nimic in istoria tenisului, necasticand niciun titlu…

- Doi ieseni au fost arestati in Italia dupa mai bine de trei luni de la momentul la care ar fi ucis o romanca, in fata copilului ei de nici un an.Cei doi suspecti in varsta de 18 ani si 19 ani ar fi ucis o romanca intr-o localitate de langa Palermo, Cerda, pe 9 octombrie 2017.

- O romanca care locuieste in Italia este data disparuta de catre familie. Tanara pe nume Crina Vasilovici a disparut pe 23 ianuarie. Romanca originara din Radauti, judetul Suceava, a fost data disparuta in San Zaccaria, localitatea Ravenna.

- Politia din Italia i-a descoperit pe cei doi suspecti in cazul romancei ucisa in Sicilia. Cei doi se numesc Florin Buzila, in varsta de 19 ani, si Paul Todirascu, in varsta de 18 ani si sunt chiar verii sotului femeii ucisa.

- Femeia injunghiata de sotul ei intr o gradinita privata din Bucuresti a murit la Spitalul Floreasca. Nicoleta Botan a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce sotul ei, Marius Cristian Botan a intrat in gradinita pe care femeia o conduce si a injunghiat o. Femeia a ajuns la Spitalul Floreasca unde…

- Medicii legisti i-au facut Alexandrei, fetei ucise intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita, autopsia, iar acestia s-au ingrozit cand au descoperit ca o bucata din cutit inca ramasese infipta in corpul acesteia.

- Romanca, pacalita de o vrajitoare in Italia. Convinsa ca vrajile și magia o vor scapa de deochi, tanara de 33 de ani i-a platit unei vrajitoarei din Ladispoli suma de 15.000 de euro ca sa-i citeasca viitorul. Nemulțumita de rezultate, femeia a reclamat-o pe „tamaduitoare” la Poliție. Tanara stabilita…

- Maria Mirela, o romanca in varsta de 37 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul ei. Cadavrul femeii a fost gasit in apartamentul ei, marti, iar suspect de crima este chiar iubitul acesteia, care este de negasit.

- O femeie a fost strangulata in propria locuinta din Cerda. Nenorocirea s-a petrecut sub privirile ingrozite ale fiicei sale, in urma cu trei luni. Dupa multe cercetari, anchetatorii au descoperit cine sunt asasinii si au fost socati cand le-au aflat identitatile.

- Dosarul Lucan. Ungureanu: "Rinichii primiti de Socaciu puteau sa salveze doi copii" Deputatul USR Emanuel Ungureanu a scris, pe pagina sa de Facebook, ca rinichii primiti de Socaciu puteau sa salveze doi copii. "Astazi la DIICOT a fost audiat Victor Socaciu. Un munte de nesimțire mai mare ca Arșinel.…

- Roman de 29 de ani, mort intr-un accident rutier in Italia. Tanarul se pregatea sa devina tata pentru prima oara. Prietenii sunt in stare de șoc. Sorin Truica, din Dolj plecase peste hotare sa munceasca pentru famila sa. „Era un baiat extraordinar de bun, plecase in Italia cu acte, era șofer, trebuia…

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost ucisa in Italia, pe trecerea de pietoni. Femeia avea doi copii si a plecat in Italia pentru a castiga bani sa le ofere copiilor ei un viitor mai bun. Aceasta era originara din judetul Iasi si era mama unei fetite de 7 ani si a unui un baietel de 11 ani pe care,…

- Anna Nutu, romanca premiata in 2003 de autoritatile italiene pentru tablourile cusute la mana, isi va prezenta autobiografia documentata in cartea “Pasii Vietii”, vineri 12 ianuarie 2018. Evenimentul va avea loc in prestigioasa Sala de Conferinte a Primariei din Roma din Piazza del Campidoglio incepand…

- O femeie in varsta de 35 de ani, din Romania, a fost ucisa, duminica seara, pe o trecere de pietoni din nordul Italiei. Femeia a sosit in Italia in urma cu doua luni si lucra ca badanta la o batrana din Roata Rossi. Copii acesteia ramasese in grija mamei sale. A

- Tanara din Roman a plecat in Italia in anul 2005, cand avea 24 de ani. De atunci nu a mai dat niciun semn de viata si nu a mai luat legatura cu familia. Dupa 13 ani mama fetei a depus o plangere la politie. Oamenii legii au demarat cercetari in acest caz si urmeaza sa ceara ajutorul autoritatilor…

- Un vasluian si-a ucis fosta iubita in Marea Britanie, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin. Cei doi au avut o relatie de dragoste, care s-a incheiat in urma cu ceva timp. Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie.…

- Romanca ucisa pe 3 ianuarie pe o strada din Londra, in apropierea unei gradinite, este Elisabeta Lacatusu, o vasluianca stabilita de mai multi ani in Marea Britanie. Suspectul crimei este un fost iubit al femeiei, un barbat originar tot din Vaslui, cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu…

