Româncă, mamă, bătută cu bestialitate în Anglia. Motiv incredibil Anca, care pe Facebook este gasita ca ”Anca Si Piticii”, a fost batuta de un grup de zece tineri. Motivul este ca tinerii au crezut ca Anca este din Polonia. Anca a fost pusa la pamant și batuta de grupul de tineri in timp ce copiii sai erau in casa și dormeau. Femeia mersese sa ia cateva lucruri din mașina, in momentul in care a avut loc atacul din motive rasiale. ”C...a poloneza, meriți o lecție”, i-au spus cei care au batut-o. Femeia a fost batuta in Balby, langa Doncaster. ”M-au vazut si m-au injurat. Le-am spus sa vorbeasca mai incet ca dorm copiii. Au inceput sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul a fost mediatizat pe pagina de Facebook a grupului "Romani in Londra – UK" și a starnit nenumarate controverse. Cel care a postat mesajul scrie ca poliția engleza a facut un apel din care reiese ca ar trebui anunțate autoritațile de fiecare daca cand cineva observa un rezident in UK care circula…

- In urma unei declaratii facute de deputatul PCRM Elena Bondarenco, pe Facebook, precum ca „in geamurile Partidului Comunistilor din Soroca ar fi fost trase focuri de arma”, Inspectoratul General de Politie a venit cu mai multe precizari.

- Un barbat și-a lovit crunt nevasta pe peronul garii din Buzau fiindca femeia n-a putut sa urce intr-un tren. Agresorul, in varsta de aproximativ 60 de ani, a incercat in prima faza sa-și ajute soția sa urce in trenul ce urma sa plece spre Marașești. Fiindca femeia n-a reușit, acesta a inceput s-o loveasca…

- Poliția din Moscova a anunțat marți ca femeia a fost arestata pentru ca l-a batut pe șoferul de taxi și pentru ca i-a furat mașina pentru a fugi de la locul agresiunii, scrie digi24.ro. Citeste si Politist snopit in bataie si urmarit cu snowmobilul de un barbat pe care agentul l-a amendat…

- La doua zile distanța de la accidentul in care s-a rasturnat cu mașina, adica sambata, Prințul Philip (97 de ani) a fost vazut din nou la volan. De aceasta data, el conducea noul Land Rover, primit de acesta la scurt timp dupa ce vechea mașina a fost distrusa, potrivit presei britanice. Consortul Reginei…

- Politia din Galati face ancheta dupa ce pe Facebook a aparut o filmare care prezinta un jaf realizat cu violenta. Victima este o persoana in varsta, iar agresorul ar fi un barbat eliberat recent din inchisoare, in baza legii recursului ...

- Adolescenta de 16 ani disparuta de acasa, din Londra, de pe data de 21 decembrie a fost gasita in aceasta seara. Vestea a fost data pe Facebook, spre bucuria tuturor celor care se ingrijorasera in privința dispariției sale.