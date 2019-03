Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 20 de ani a trecut prin momente dramatice dupa ce a fost obligata de partenerul ei, un italian din Torino, sa se prostitueze chiar și atunci cand era insarcinata și iși creștea copilul de un an.

- Ani Voinea, o romanca stabilita in Spania, in orașul La Coruna, din provincia Galicia, a trecut prin momente de coșmar sambata seara. Doi clienți au incercat s-o jefuiasca și sa-i fure mașina. Incidentul s-a petrecut sambata seara, atunci doi tineri s-au urcat in taxiul romancei și i-au cerut sa-i duca…

- Deși este insarcinata in luna a patra, o romanca de 36 de ani a pradat mai multe case din Italia. In momentul in care au arestat-o, carabinierii au gasit asupra femeii un pistol automat cu mai multe cartușe, muniție de rezerva, mai multe cuțite, precum și bunuri de mii de euro. O femeie din orașul Rossano,…

- Un șofer roman, in varsta de 51 de ani, a uimit locuitorii unei straduțe inguste din Magnano dupa ce a reușit sa "infiga" tirul intre ziduri. Mastodontul lung de 12 metri s-a potrivit perfect intre pereții cladirilor din zona, a anunțat gazetaromaneasca.com. Romanul n-a putut vorbi cu localnicii, fiindca…

- Un barbat obligat deTribunalul Dolj sa plateasca daune morale de 3.000 de lei unei femei pentru o postere pe o retea de socializare, cu afirmatii denigratoare la adresa acesteia, a castigat la apel procesul cu reclamanta. Desi contul de pe care a fost facuta postarea avea numele si fotografia paratului,…

- O batrana de 70 de ani din judetul Botosani si-a salvat nepotul de la moarte. Acesta a vrut sa se sinucida si s-a spanzurat. A fost descoperit la timp de bunica care i-a taiat streangul si l-a readus la viata.