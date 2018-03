Stiri pe aceeasi tema

- Romanca de 19 ani, in coma dupa un accident cumplit in Italia, petrecut sambata noapte pe via Riviera, in centrul orașului Pordenone. Șoferul masinii in care se afla fata, un tanar pakistanez in varsta de 19 ani, a pierdut controlul BMW-ului si s-a izbit violent de un copac. A fost declanșat codul…

- Un adolescent in varsta de 16 ani le-a dat mari batai de cap politistilor in dimineata zilei de vineri, 23 martie. Cu putin inaintea orelor 8.00, lucratorii de la Biroul Rutier Suceava au incercat sa opreasca pe strada 22 Decembrie din cartierul Burdujeni un autoturism marca Alfa Romeo.Soferul nu a…

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Pompierii resiteni au fost solicitati in dimineata acestei zile, 17 martie, in jurul orei 9.00, sa intervina la stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Evenimentul nefericit a avut loc in apropierea localitatii Lupac. In autoturism se afla doar soferul care nu a suferit rani…

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca soferul Prefecturii, in varsta de 52 de ani, nu a acordat prioritate de trecere unei masini in care se aflau jurnalisti, cele doua autoturisme ciocnindu-se. Cameramanul si reporterul au fost raniti, primul avand piciorul…

- Accident neobinuit, in noaptea de vineri spre sambata, in sensul giratoriu din fata mall-ului de pe b-dul Cosbuc. Un sofer in varsta de 42 de ani care bause de era aproape in coma alcoolica, pur si simplu s-a rasturnat cu masina, la volanul careia oricum nu avea ce cauta dupa ce bause atat, in sensul…

- O pensionara a fost ranita in timp ce ajuta o femeie lovita de o mașina in Mediaș, județul Sibiu. Femeia, in varsta de 72 de ani, a cazut intr-un șanț, in timp ce incerca sa acorde primul ajutor unei localnice accidentata intr-o stație de autobuz. Șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața…

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, marti dupa-amiaza. Soferul este cercetat penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc in centrul municipiului Arad, pe trecerea de pietoni din fata…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Cea mai frumoasa romanca din Italia care lucreaza in domeniul asistentei batranilor se numeste Anisoara Avacaritei, are 41 de ani si este originara din Targu Neamt. Ea a castigat finala Concursului Miss Badante & Colf 2018, care s-a desfasurat duminica, 4 martie, la Roma, la Palacavicchi din Roma.

- Un șofer și-a distrus mașina și chioșcurile dintr-o stație de autobuz a municipiului Sebeș, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in ele. Accidentul s-a soldat, se pare, doar cu pagube materiale, nefiind semnalat Inspectoratului de Poliție Județean…

- O femeie romanca, in varsta de 39 de ani, a fost lovita și ucisa, miercuri dimineața, pe Via Ostiense, la km. 20, in Italia. La fața locului au intervenit atat poliția, cat și ambulanța.

- Incidentul a avut loc marti dimineata, cand medicul a plecat de la spital si a luat un taxi pentru a ajunge acasa. Inițial, taximetristul l-a intrebat daca il deranjeaza fumul de țigara, iar medicul l-a rugat sa nu fumeze in timpul cursei. De aici pana la urlete a mai fost doar un singur pas. Șoferul…

- Un baiețel de șapte ani a murit noapte trecuta în drum spre spital, dupa ce a fost lovit de o mașina. Tragicul accident a avut loc duminica seara în jurul orei 20:00 în apropiere de satul Corjeuți. Potrivit ofițerului de presa al IP Briceni, Dina Fomin, copilul se…

- O femeie a fost retinuta, dupa ce vehiculul pe care il conducea a lovit o bariera de securitate de la Casa Alba, a anuntat Secret Service, citat de BBC și preluat de News.ro . “O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe”, au scris pe Twitter…

- Un roman in varsta de 52 de ani este acuzat de politistii italieni ca si-a omorat concubina. Victima, o romanca, lucra ca ingrijitoare in casa unor batrani. Desi initial s-a crezut ca este vorba despre un accident domestic, anchetatorii si-au dat seama ca au de a face cu o crima. Romanca,…

- Sfarșit infiorator pentru un tanar de 23 de ani din județul Arad. El a fost victima unui accident rutier petrecut vineri seara, pe autostrada A7, in sud-estul Franței. Potrivit presei franceze, nenorocirea s-a petrecut in jurul orei 21.15, pe raza judetului Drome. Tanarul circula pe jos, pe banda a…

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Liviu Paul Apostol, un tanar de 30 de ani, din Tulcea, a murit in urma unui groaznic accident rutier produs in Napoli (Italia). Accidentul a avut loc in data de 27 ianuarie. Liviu (30 de ani) conducea un scuter cand, la un moment dat, a fost lovit de un autoturism. Soferul care a provocat accidentul…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Un sofer, din Gorj, care consumase droguri, a adormit la volan, cu piciorul pe frana. Tanarul a reușit sa opreasca mașina inainte sa ațipeasca, dar autoturismul a blocat accesul intr-o parcare din Centrul Civic. Un alt sofer aflat in trafic l-a observat pe tanarul care dormea cu capul pe volan si motorul…

- Un sofer din Craiova care, in urma cu trei saptamani, a lovit pe trecerea de pietoni o fetita si pe tatal ei, apoi a fugit de la locul faptei, a fost retinut, marti seara, in urma a 11 perchezitii domiciliare in judetul Dolj. Au fost retinuti si trei prieteni ai barbatului.

- Mai mult, in zona exista un indicator rutier prin care se interzice staționarea, iar șoferii sunt avertizați ca mașinile le vor fi ridicate de acolo. Soferul nu pare sa fie impresionat de indicatoare și nici de faptul ca vin mașini de pe contrasens. Abia in momentul in care iși da seama ca…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Sfirșit tragic pentru un moldovean de 28 de ani, stabilit de mai mult timp in comuna Cisterna di Latina, Provincia Latina, Italia. Moldoveanul a mers simbata seara acasa la niște conaționali pentru a lua cina. Dupa ce a stat la masa, tinarul a ieșit afara sa dea un telefon și a ajuns pe marginea drumului, scrie stirilocale.md.…

- Doi ieseni au fost arestati in Italia dupa mai bine de trei luni de la momentul la care ar fi ucis o romanca, in fata copilului ei de nici un an.Cei doi suspecti in varsta de 18 ani si 19 ani ar fi ucis o romanca intr-o localitate de langa Palermo, Cerda, pe 9 octombrie 2017.

- Politia din Italia i-a descoperit pe cei doi suspecti in cazul romancei ucisa in Sicilia. Cei doi se numesc Florin Buzila, in varsta de 19 ani, si Paul Todirascu, in varsta de 18 ani si sunt chiar verii sotului femeii ucisa.

- Schimbari importante pentru șoferi din 2019! Masinile avariate in accidente majore vor trebui duse la inspectia tehnica periodica dupa ce vor fi reparate. Pe de alta parte, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar…

- Schimbari importante pentru șoferii din Romania! Masinile avariate in accidente grave vor avea inspectia tehnica periodica suspendata pana cand vor fi reparate. De asemenea, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar printr-un…

- Un tanar din judetul Galati care in 2016 a lovit mortal cu masina doi copii in varsta de 8 si 9 ani si a parasit locul accidentului, ulterior fugind in Italia, este cercetat intr-un nou dosar pentru conducere fara permis, dar si pentru furt de lemn, potrivit unor surse din randul anchetatorilor.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- Carosabilul umez le da batai de cap șoferilor care nu sunt atenți la trafic. Un autobuz Fany s-a oprit într-un autoturism care staționa la semafor. Accidentul s-a produc la coborâre de pe podul IRA, la intersecție cu strada Branului. Șoferul autoturismului…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Soferul unui autoturism a fost obligat sa traga pe dreapta, de politisti, dupa un apel la 112. Oamenii legii au fost sunati de un alt sofer aflat in trafic ca in fata sa se afla o masina care merge de-a curmezisul, soferul avand un comportament ciudat. Politistii rutieri din Faget au gasit masina in…

- Dosarul Lucan | Alexandru Arsinel, despre audierea de la DIICOT: Am incercat sa dau niste raspunsuri Alexandru Arsinel a fost audiat, ca martor, in dosarul medicului Mihai Lucan, actorul precizand, dupa ce a dat declaratii, ca a incercat sa dea niste raspunsuri, in masura amintirilor, mentionand ca…

- Ieri dupa amiaza, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta…

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Un biciclist in varsta de 62 de ani a fost lovit in plin de o mașina si a murit pe loc. Accidentul s-a produs in apropiere de satul Joltai din autonomia gagauza. Șoferul, un barbat in varsta de 32 de ani, nu a observat victima care se deplasa fara elemente reflectorizante.

- Șoferul de 16 ani din Bistrita-Nasaud a fost arestat. Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud (BN) – care s-a urcat baut la volanul unei camionete, in seara zilei de vineri, 5 ianuarie, si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 – a primit duminica, 7 ianuarie, mandat de arestare preventiva…

- In imagini se vede cum batrana se asigura din partea stanga atunci cand traverseaza, insa nu se mai uita și in direcția opusa. Șoferul de 67 de ani, care circula cu viteza, nu a mai apucat sa franeze si a izbit-o in plin pe femeie. In urma impactului, batrana a fost aruncata peste mașina.…

- Doi barbați de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, dupa ce mașina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, a declarat,…

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- O seara de vineri oarecare s-a transformat într-un adevarat calvar pentru o familie din Florești dupa ce Anca Nicoleta Petean a fost lovita de o mașina în timp ce aștepta autobuzul împreuna cu fiul ei cel mare. Piciorul ei a fost prins între mașina și un coș de gunoi. Șoferul…

- Doi barbați romani, in varsta de 24 de ani și 56 de ani, au fost implicați, dintre care unul este in stare foarte grava, relateaza lanazione.it. La locul accidentului s-au prezentat imediat doua ambulanțe și pompierii care au extras raniții dintre resturile mașinii accidentate. Unul dintre…

- Accidentul a avut in zona localitatii Malu Vartop, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea. Potrivit martorilor oculari, un autoturism BMW care circula cu viteza a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR. In urma impactului, autoturismul a luat foc. Soferul ar fi ars in masina. Nu se stie care…

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…

- Unul dintre aceste motive consta in faptul ca exista din ce in ce mai multi varstnici, iar povara pusa pe umerii tinerilor care trebuie sa sustina pensionarii este din ce in ce mai mare. Asa ca, imbatranirea populatiei sta la baza acestui aspect. In acest context, se pare ca varsta medie de…