Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean britanic este anchetat de poliția din comitatul Norfolk din Marea Britanie dupa ce și-a atacat iubita "intr-o maniera brutala și continua". Femeia de origine romana, in varsta de 25 de ani, a...

- O ramanca și-a inșelat iubitul italian și l-a lasat fara 780.000 de euro. Surprinzator, barbatul este dispus sa o ierte și sa o primeasca din nou langa el, asta datorita faptului ca tanara este incredibil de frumoasa. Femeia i-a vandut casa partenerului, dar și bijuteriile raposatei lui soții. Ulterior,…

- Maria Marian, romanca de 29 de ani care a fost impușcata mortal in Spania, a fost campioana naționala de juniori la volei. Tanara a jucat pentru echipa din orașul sau natal, Sibiu. Maria facea...

- Violeta Senchiu, in varsta de 32 de ani, și-a gasit sfarșitul intr-un mod cutremurator. Romanca a fost arsa de vie de iubitul ei italian, dupa ce a provocat un incendiu. Medicii nu au mai putut face nimic pentru viața ei, iar trei copii au ramas orfani de mama. Fiul cel mic avea doar trei ani. Violeta…

- Un italian gelos i-ar fi dat foc iubitei lui, o romanca, din razbunare. Acesta a incendiat locuința in care se afla tanara, iar aceasta nu a mai putut fi salvata, murind in chinuri groaznice. Crima a avut loc la Sala Consilina, o comuna din provincia Salerno, regiunea Campania. Barbatul de 48 de ani…

- Barbatul de 48 de ani a premeditat crima. Desi erau certati acesta a mers la ea in apartament insa inainte a trecut pe la o benzinare unde a umplut doua canistre cu benzina, dupa care a mers in locuinta Violetei. A deschis usa casei si s-a dus in camera unde se afla romanca. A tunat benzina pe podea,…

- Violeta Mihaela Senchiu, in varsta de 32 de ani, a murit in urma unei explozii, urmata de incendiu, intr-un apartament din Sagnano – Sala Consilina. Cel care a provocat explozia a fost chiar iubitul femeii, care a fost reținut și acuzat de ucidere. In urma deflagratiei, romanca a suferit arsuri foarte…

- Tragedia s-a petrecut la Roma. Victima este o romanca de doar 23 de ani care a fost pur și simplu executata de fostul sau logodnic. Barbatul de 36 de ani și-a chemat fosta prietena pentru o intalnire prin care urmau sa clarifice daca mai pot fi impreuna. Fata a simțit ca ceva este in neregula,…