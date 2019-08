Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul tinerei de 20 de ani era intr-o stare avansata de descompunere. Alaturi, a fost gasit un portofel cu documente romanești. Trupul fetei a fost descoperit luni dupa-amiaza de proprietarul terenului, care s-a apucat atunci de taiat iarba. Din cauza starii avansate de descompunere, primele…

- Femeia a fost gasita intamplator de un barbat care taia iarba pe terenul sau. Cateva minute mai tarziu, politia sosea la fata locului, pentru a incepe investigatiile. Potivit ilsussidiario.net, este dificil de inteles cum a murit tanara romanca, deoarece trupul ei era intr-o stare avansata de degradare,…

- Trupul neinsuflețit al unei romance de doar 20 de ani a fost gasit luni intr-o localitate din apropierea orașului Milano, din Italia. Cadavrul se afla intr-o stare avansata de degradare. Femeia a fost...

- Descoperire ingrozitoare pe un camp din Busto Arsizio, provincia Varese din Lombardia, unde luni, 26 august, a fost gasit corpul fara viața al unei tinere in varsta de 20 de ani. Cadavrul era intr-o stare avansata de descompunere. Alaturi, a fost gasit un portofel cu documente romanești. Trupul fetei…

- Emanuela Iacobuta, o romanca de 40 de ani stabilita in Italia, a fost gasita moarta in urma cu cateva zile in apartamentul in care locuia. Emanuela locuia cu concubinul ei intr-un apartament din Predappio Alta, insa barbatul, sofer de camion, obisnuia sa o bata zdravan in mod constant. Emanuela a fost…

- Operatiune dramatica in orasul Citta di Castello, provincia Perugia, Italia, dupa ce o romanca s-ar fi aruncat in gol de pe un pod, in Tibru. Dupa sapte ore de cautari, echipele de interventie au gasit trupul fara viata al tinerei de 36 de ani, mama a doi copii, in apele raului. Zeci de carabinieri,…

- Trupul neinsuflețit al unei romance, C. D., a fost descoperit ieri in apele Tibrului. Autoritațile au fost informate ca a fost vazuta o femeie aruncandu-se in apele Tibrului de pe un pod din Citta di Castello, in provincia Perugia, a notat rotalianul.com. Un șofer a vazut o femeie imbracata in alb stand…

- O femeie romanca in varsta de 38 de ani a fost gasita fara suflare in dimineața zilei de vineri, 26 iulie 2019, in locuința sa din localitatea Maglie, provincia Lecce, anunța presa locala. Din primele relatari reiese ca femeia suferea de obezitate și a murit din cauze naturale, aceasta fiind internata…