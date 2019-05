Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 45 de ani, originara din Romania, dar stabilita la Palermo, in Italia, a fost gasita moarta pe strada, in apropiere de locuința ei. Femeia prezenta o rana la nivelul capului și autoritațile investigheaza daca nu cumva aceasta a fost omorata, a anunțat rotalianul.com. Barbatul ei…

- Silvia Ceornodolea, femeia romanca in varsta de 53 de ani care a disparut seara trecuta de la Carpi, provincia Modena, a fost gasita astazi dupa ora 14:00 in preajma unei paduri, la Suzzara, in Lombardia. Romanca este in stare buna de sanatate, a anunțat rotalianul.com. Silvia Ceornodolea locuiește…

- O adolescenta de 14 ani a ajuns in coma etanolica la spital. Tanara a fost gasita in stare de inconstienta, dupa ce ar fi baut o sticla de spirt medicinal. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a inceput o ancheta in acest caz.

- O tanara romanca, in varsta de 32 de ani, cu domiciliul in Brescia, o localitate din nordul Italiei, a fost gasita moarta in casa. Un echipaj de interventie a ajuns la casa romancei si au fost nevoiti sa forteze o fereastra pentru a intra in casa, dupa ce familia a dat alarma, cand aceasta nu a mai…

- Un roman și-a batjocorit și chinuit nevasta. Cei doi erau casatoriți de peste zece ani, dar femeia se intorsese in Romania. Barbatul a convins-o sa se intoarca in Italia, dar, chiar din ziua in care a ajuns iar in peninsula, pe 16 februarie, barbatul a obligat-o sa se prostitueze! El i-a spus ca trebuie…

- O romanca de 39 de ani și alți trei italieni au fost surprinși in timp ce loveau și umileau mai mulți batrani dintr-o casa de odihna din San Benedetto Val di Sambro, Italia. Aceștia au fost arestați de...