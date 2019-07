Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in Buzau! La marginea satului Tabarasti, pe camp, politistii au gasit cadavrul in stare avansata de putrefactiei al unui femei. Aurica Anghel era data disparuta de o luna.

- Medicii legisti au stabilit care a fost cauza mortii in cazul barbatul de 34 de ani din Bucuresti, gasit fara suflare langa o scena de la Neversea. Se pare ca acesta era cunoscut cu probleme medicale.

- O romanca de 19 ani, gravida, a fost lovita de masina in apropiere de Torino, Italia. In urma accidentului, tanara a fost transportata la spital si supusa de urgenta unei operatii de cezariana, pentru salvarea bebelusului pe care il purta in pantece.

- Cadavrul romancei a fost descoperit de ginerele batranei, care a venit in vizita, a anunțat observator.tv. Tragedia s-a intamplat sambata, dupa ora 19.00. Barbatul a sunat la numarul unic de urgenta, insa echipajul de prim-ajutor venit la fata locului nu a mai putut face nimic pentru romanca,…

- O romanca de 52 de ani a fost gasita fara suflare, in casa pe care o inchiriase din localitatea Fasano, Italia. Trupul femeii era intr-o stare avansata de descompunere, iar polițiștii au transmis ca, cel mai probabil, aceasta a murit in urma cu aproximativ trei saptamani.

- O romanca de 45 de ani, stabilita in Palermo, Italia, a fost gasita fara suflare de cativa trecatori, pe strada. Descoperirea macabra a fost facuta in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 03:00.

- Pentru moment, nici politistii, nici medicii legisti constanteni nu au aprobarea de a vorbi despre cauza mortii creatorului de moda Razvan Ciobanu, decedat intr un teribil accident rutier petrecut la Sacele, judetul Constanta. In cursul zilei de astazi masina mortuara a preluat trupul neinsufletit pentru…