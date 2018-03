Stiri pe aceeasi tema

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Cine este romanca moarta in autocar in Italia. Andreea Irina Mailat a murit, joi, 1 martie, intr-un autocar cu care ajunsese la Padova. Femeia de 30 de ani era din Hunedoara și plecase in Italia ca sa lucreze ca ingrijitoare. Tanara a lasat in urma trei copii, cel mai mic dintre ei avand doar cinci…

- O eroare de sistem (Matia) a generat „perturbatia” (Dacia) din care s-a nascut „anomalia” (Romania). Nici maghiarii, nici romanii de astazi (din ratiuni diferite, sigur aparent) nu au voit sa auda de aceasta ultima diata a regelui Matia, amanata precum Dieta pe care o convocase chiar inainte sa se stinga.…

- Un aradean a crezut ca se procopsește, dupa ce a dus la fier vechi mai multe obiecte pe care le-a gasit. Nu s-a gandit nicio secunda ca iși risca viața, dar și pe cea a semenilor. Norocul lui a fost ca oamenii cu care a interacționat au judecat corect și au sunat de urgența la 112.

- Doina Purdel, avea 50 de ani, era din Panciu, județul Vrancea insa de 14 ani locuia impreuna cu soțul in Italia la Santa Giustina in Colle, in provincia Padova. O femeie frumoasa și plina de viața. O femeie sanatoasa, cel puțin in aparența, pentru ca Doinița nu era suferinda de nici o maladie…

- CUTREMURATOR. O adolescenta a fost gasita moarta, cu „castile telefonului topite in urechi”. Telefonul se afla conectat la priza O tanara de 17 ani a fost electrocutata in timp ce se juca cu telefonul aflat a fost electrocutata in timp ce se juca cu telefonul aflat la incarcat. Tanara a fost gasita…

- Accident din cauza vitezei, in aceasta dimineața in județul Hunedoara. Un șofer de 25 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde a lovit o ambulanța, dupa care a acroșat un pieton care mergea pe partea carosabila. Grav ranit a fost pietonul,…

- Magistratii au pronuntat sentinta in dosarul Hidra, al mafiei fierului vechi din Hunedoara. Aproape 50 de persoane au primit condamnari la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre un an ani si 14 ani.

- Se intorc ninsorile in Banat. Potrivit unei avetizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie, valabila de astazi, ora 18.00, și pana maine, la ora 17.00, este posibil sa ninga in mai multe zone din vestul țarii. ”In vestul țarii vremea va fi inchisa. Cerul va fi mai mult noros. In cursul nopții…

- Pompierii resiteni au salvat viata a cinci persoane, dintre care un copil, si au salvat bunuri de peste un milion de lei in noaptea de vineri spre sambata dupa ce au intervenit la stingerea unui incediu ce a izbucnit intr-un complex de locuinte de pe pe str. Laminoarelor din Resita

- Execuția soților Ceaușescu, din 25 decembrie 1989, este obiectul unei cercetari penale, incepand din luna ianuarie a acestui an, dupa aproape 29 de ani. Este rezultatul demersurilor , intinse pe parcursul a 25 de ani, ale unui aradean, fost judecator, care, prin Asociația ”Erori Judiciare”, a incercat…

- O femeie de 55 de ani din satul Sangereii Noi, raionul Sangerei, a fost gasita moarta in propria casa. Aceasta s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o soba defecta.Toate circumstanțele urmeaza a fi stabilite.

- La un spital din vestul țarii biberoanele din care sunt hraniți copii sunt de-a dreptul jegoase. Urme negre de murdarie sunt vizibile pe sticle, fara insa ca acestea sa deranjeze personalul medical. Totul a ieșit la iveala dupa ce tatal unui copil mic in ternat a fotografiat oroarea și a distribuit…

- Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu mare grija pe drumurile din vestul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca județele Timiș și Arad sunt, in aceasta dimineața, sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 11.00, pentru zonele joase din cele doua județe. Meteorologii…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 7, la ieșire din localitatea Oraștie, județul Hunedoara. Doua mașini s-ai izbit violent, iar in urma impactului trei persoane si-au pierdut viața. Este vorba despre un barbat de 60 de ani și soția acestuia de 59 de ani, dar și un tanar de 19 ani. […]…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost gasita decedata in apartamentul sau din municipiul Adjud, dupa ce pompierii au fost solicitați sa intervina pentru deblocarea ușii. In urma apelului 112, spre locul indicat s-a deplasat modulul SMURD, din cadrul Stației de Pompieri Adjud. Intervenția a avut…

- In cursul nopții de duminica spre luni, pe drumurile naționale și autostrazile din vest (multe portiuni acoperite cu zapada) s-a acționat cu peste 160 de autoutilaje și au fost raspandite 1.835 de tone de material antiderapant și aproape 7 tone de soluție de clorura de calciu. Aflați care este starea…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Hunedoara au asigurat managementul sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1235 de persoane, dintre care 568 din state terte și 667 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 9 straini in situatii ilegale…

- Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,…

- Producatorul Dan Waite este cel care a primit ultimul mesaj trimis de Dolores O'Riordan. Prietenul solistei de la "The Cranberries" a declarat presei ca aceasta parea entuziasta cu cateva ore inainte de moartea ei, a carei cauza nu este cunoscuta pana la ora transmiterii acestei stiri.

- Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Fetita de doar o luna si jumatate a unui cuplu de romani stabiliti in Italia, in Ponte San Nicolo, Padova, a fost gasita fara suflare de mama ei.Potrivit rotalianul, moartea a fost cauzata de sindromul de moarte subita a sugarului. Tatal fetitei sustine ca sotia sa, a alaptat fetita in jur de miezul…

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au fost sesizați despre decesul Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie a fost gasita moarta, dupa repetate batai ale fiului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Partidul Mișcarea Populara e in doliu! Partidul lui Traian Basescu a pierdut-o pe Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a PMP. Aceasta a murit in urma unui infarct. Daniel Tecu, președintele FADERE – Federația Asociațiilor de Romani din Europa, a facut anunțul…

- Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii, in prima zi din anul 2018. Sergiu Curca, un tanar interpret de muzica populara, a fost gasit spanzurat, in aceasta dupa-amiaza, in locuința sa din orașul aradean Lipova. Potrivit polițiștilor, tanarul s-a sinucis, iar mai mulți criminaliști fac cercetari…

- Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr un parc din Londra. Politistii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanita, ar fi fost injunghiata chiar de Craciun, scrie Romania TV.Prietenii au vazut o ultima oara la petrecerea din ajunul Craciunului. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn,…

- Zilele de vacanța prilejuite de trecerea in noul an reprezinta o buna ocazie pentru iubitorii de munte și de peisaj hibernal sa fie tentați de o excursie in stațiuni turistice aflate nu departe de Timișoara, iar oferta din județul Hunedoara este deosebit de generoasa. Cea mai veche stațiune din Valea…

- Dubla sinucidere care a insangerat acest Craciun continua sa provoace multa durere. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, s-ar fi sinucis odata cu sotia lui. Acum anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.Citește și: Detaliu interesant!…

- Este vorba despre Hiep Thi Le, care a jucat printra altele in celebrele productii "Heaven&Earth", "Cruel Intentions" si "Green Dragon". Actrita suferea de o boala crunta, cancer la stomac, care in cele din urma i-a adus sfarsitul. Hiep Thi Le, care avea 46 de ani, a lasat in urma…

- De Craciun, romanii se intorc din strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia si rudele, dar si cetateni straini care doresc sa-si petreaca zilele de vacanta in Romania. Ca in fiecare an, in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei din sud-vestul țarii, se prefigureaza…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat în sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborâsera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl…

- Medisprof Cancer Center este rodul unei investiții de peste 13 milioane de euro, derulata pe parcursul unui an și jumatate. Noi speranțe pentru pacienții cu afecțiuni oncologice din zona de Vest a țarii, și nu numai, aceștia urmand ca de anul viitor sa aiba posibilitatea de a se trata intr-un nou…

- Rasturnare de situație in cazul romancei de 19 ani care a gost gasita de tatal ei spanzurata. Se pare ca nu faptul ca a ramas fara loc de munca ar fi adevaratul motiv pentru care a decis sa iși puna capat zilelor.

- O tanara romanca, in varsta de 19 ani, a ales sa isi puna capat zilelor. Tragedia s-a intamplat in Italia. Ana Maria Ciponea a fost gasita moarta, spanzurata in baie, chiar de tatal ei.

- Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara a facut publica situatia controalelor efectuate de inspectorii fiscali in primele 11 luni ale anului 2017 in judetele Timis, Arad, Caras – Severin si Hunedoara. In urma controalelor s-au emis decizii de impunere in valoare de 685 de milioane de lei.

- Vești bune pentru patru noi firme din vestul țarii care au fost acceptate in programul Start-Up Nation, desfașurat de Guvern, prin care persoanele care doresc sa-și deschida o afacere primesc pana la 200.000 de lei din partea statului. Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea Investițiilor…

- Sydney Loofe, în vârsta de 24 de ani, a ieșit la o prima întâlnire cu o alta tânara, Bailey Boswell, în vârsta de 23 de ani. Cele doua s-au cunoscut prin intermediul aplicației Tinder. A doua zi, Sydney nu s-a prezentat la serviciu,…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Doar 20% dintre IMM-urile romanesti desfasoara in prezent activitati de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania se arata intr-un studiu realizat de UPS. Potrivit acestuia, majoritatea firmelor exportatoare isi desfasoara activitatea in Bucuresti si Regiunea de dezvoltare Vest, care…

- Angajatii Directiei regionale de drumuri si poduri Timisoara actioneaza in vestul tarii pentru a asigura conditii optime de circulatie, in conditiile in care a inceput sa ninga inca din noaptea de sambata spre duminica. „Utilajele acționeaza inca de azi noapte pe drumurile din vestul țarii: peste 90…