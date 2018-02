Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea (29 de ani) a decis sa iși reia cariera si s-a intors in Italia. Vedeta si-a facut apariția la unul dintre cele mai importante evenimente din industria modei, Saptamana Modei de la Milano. Madalina Ghenea, mai fericita ca niciodata. Cu cine a petrecut bruneta Valentine's Day…

- Italia se confrunta in continuare cu un risc tangibil de atacuri teroriste ale radicalilor si este 'expusa activitatii de propaganda ostila' a gruparii jihadiste Statul Islamic, a avertizat marti serviciul de informatii in raportul sau anual catre parlamentul de la Roma, potrivit Xinhua. Indivizi…

- Mai multi muncitori romani din Italia au ajuns victimele barbatului pentru care lucrau. Acesta i-a batut si i-a amenintat cu arma dupa ce romanii furasera o butelie, pentru a se incalzi, scrie digi24.ro.

- O femeie de 36 de ani, din Suceava, care a fost arestata de autoritatile italiene, a fost retinuta de politistii din Botosani in baza unui mandat international, in timp acesta se afla in Penitenciarul din oras, unde isi vizita concubinul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tragedie pe strazile din Italia! Un sofer de 96 de ani a murit si o romanca se afla in stare grava, dupa un accident rutier teribil, care a avut loc in dreptul localitatii Ozegna, ieri dimineata (14 februarie), la ora 8:30. Pietro Trogolo, care se afla la volanul unei masini Lancia Ypsilon, nu a acordat…

- O romanca de 38 de ani a fost ucisa cu sange rece in Italia chiar de partenerul sau. Totul s-a intamplat in luna noiembrie 2017, dar abia sambata dimineata s-a aflat care au fost cauzele decesului sau.

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 Sportiva germana Laura Dahlmeier, una dintre marile favorite ale probelor de biatlon, a cucerit, sambata, medalia de aur la sprint (7,5 km), in timp ce romanca Eva Tofalvi s-a clasat doar pe locul 81. Google celebreaza JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 cu un Doodle special.…

- Au aparut cele mai hot imagini cu focoasa Andreea Sasu. Romanca fierbinte care a fost iubita lui Philipp Plein. Ravisanta bruneta a ridicat tot publicul in picioare la emisiunea "Ghiceste Varsta" din Italia.

- O femeie de 35 de ani a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Italia. Aceasta plecase la munca pentru a reuși sa-și intrețina și sa le ofere copiilor tot ce aveau nevoie. Romanca avea o fetița de 7 ani și un baiat de 11 ani pe care i-a lasat in grija mamei sale. Fix…

- Momente de panica intr-un avion plin de romani. S-a intrerupt decolarea și a fost chemata poliția! Imagini scandaloase au fost suprinse intr-o aeronava care zbura de la București spre o destinație din Italia.

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.

- Stefano Pioli spune ca Ianis Hagi nu era pur si simplu suficient de bun pentru a face fata meciurilor din Serie A. "Cand esti tanar nu trebuie sa te grabesti, iar el a facut-o. Are un potential mare, dar nu era gata sa joace in acest moment. Niciodata nu esti gata imediat sa joace, iar daca…

- Doi ieseni au fost arestati in Italia dupa mai bine de trei luni de la momentul la care ar fi ucis o romanca, in fata copilului ei de nici un an.Cei doi suspecti in varsta de 18 ani si 19 ani ar fi ucis o romanca intr-o localitate de langa Palermo, Cerda, pe 9 octombrie 2017.

- O romanca care locuieste in Italia este data disparuta de catre familie. Tanara pe nume Crina Vasilovici a disparut pe 23 ianuarie. Romanca originara din Radauti, judetul Suceava, a fost data disparuta in San Zaccaria, localitatea Ravenna.

- Politia din Italia i-a descoperit pe cei doi suspecti in cazul romancei ucisa in Sicilia. Cei doi se numesc Florin Buzila, in varsta de 19 ani, si Paul Todirascu, in varsta de 18 ani si sunt chiar verii sotului femeii ucisa.

- Un tren a deraiat, joi, in jurul orei 7:00, in Pioltello Limito, o suburbie din Milano, au anunțat autoritatile italiene. Potrivit echipelor de salvare, sunt doi morți si mai multi raniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat…

- Romanca, pacalita de o vrajitoare in Italia. Convinsa ca vrajile și magia o vor scapa de deochi, tanara de 33 de ani i-a platit unei vrajitoarei din Ladispoli suma de 15.000 de euro ca sa-i citeasca viitorul. Nemulțumita de rezultate, femeia a reclamat-o pe „tamaduitoare” la Poliție. Tanara stabilita…

- Clipe de coșmar, luni dimineața, pentru o românca în vârsta de 43 de ani care a suferit o tentativa de viol din partea unui cetațean tunisian. Femeia a fost atacata în via dei Sassi, Italia.

- Roman de 29 de ani, mort intr-un accident rutier in Italia. Tanarul se pregatea sa devina tata pentru prima oara. Prietenii sunt in stare de șoc. Sorin Truica, din Dolj plecase peste hotare sa munceasca pentru famila sa. „Era un baiat extraordinar de bun, plecase in Italia cu acte, era șofer, trebuia…

- Anna Nutu, romanca premiata in 2003 de autoritatile italiene pentru tablourile cusute la mana, isi va prezenta autobiografia documentata in cartea “Pasii Vietii”, vineri 12 ianuarie 2018. Evenimentul va avea loc in prestigioasa Sala de Conferinte a Primariei din Roma din Piazza del Campidoglio incepand…

- O românca a murit tragic în Italia la câteva ore dupa ce le-a urat copiilor ei ”La mulți ani” de Sf Ioan pe pagina sa de Facebook. Cristina Constantin din Cotnari și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut într-un orașel din Italia. Românca…

- O românca a fost înjunghita mortal pe o strada din Londra de fostul ei partener de viața, un barbat din Vaslui, în vârsta de 45 de ani. Acesta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la acest gest, și anume faptul ca femeia avea o relație cu patronul restaurantului…

- Scene dramatice, marti seara, in Italia, localitatea Mellilli, provincia Siracusa. Satula de neintelegerile dintre tatal și mama sa, o copila de numai 14 ani a decis sa recurga la un gest e...

- Un timișorean dat in urmarire internaționala de autoritațile din Italia a fost prins de polițiștii timișeni. Pe numele barbatului, in varsta de 40 de ani, fusese emis un mandat de arestare pentru comiterea infracțiunii de contrabanda cu țigari, fapta comisa in Peninsula. Pentru depistarea urmaritului,…

- O poveste parca socasa din filmele de groaza! Din pacate, este cat se poate de reala. Un ambulantier din Sicilia avea o intelegere ascunsa cu o companie de pompe funebre, iar acestia din urma erau conectati la Mafia din Italia. Pactul dintre ei avea la baza suma de 300 de euro pentru fiecare persoana…

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- Vazut din afara, satul nord-coreean Kijong-dong pare un sat ca oricare altul: are case vopsite in culori aprinse, școli și chiar un spital. Nu totul este insa ceea ce pare, noteaza New York Post. Satul a fost construit in 1953, insa nu are niciun locuitor, caci ar fi folosit doar pentru … propaganda.…

- Trei tineri au plecat dintr-un restaurant fara sa plateasca. Gestul lor nu a fost intenționat, insa. Dovada in acest sens este scrisoarea primita de proprietarul localului cateva zile mai tarziu. El a primit banii prin poșta, relataza Daily Mirror. Trei barbați au luat cina intr-o seara la restaurantul…

- O britanica are un plan cel puțin bizar cu cenușa mamei sale. Ea vrea sa o manance la masa de Craciun, alaturi de preparatele preferate ale mamei sale. „Este singurul lucru care ma face sa rezist primului Craciun fara ea”, a spus Debra Parsons, in varsta de 41 de ani. Debra Parsons și-a pierdut mama,…

- O tanara de 22 de ani a murit sfașiata, dupa ce proprii cainii au atacat-o. Pitbulii au mușcat-o de cap și de gat. Bethany Lynn Stephens a avut parte de o moarte ingrozitoare. Tatal fetei a sunat la poliție dupa ce fata ieșita sa plimbe cainii, nu s-a mai intors acasa, potrivit thesun.co.uk. Fata a…

- Tanara romanca, moarta in Italia dupa ce si-a pierdut locul de munca. Frumoasa Ana Maria a fost gasita fara suflare chiar de tatal ei, spanzurata in baie O romanca, in varsta de doar 19 ani, si-a pus capat zilelor, in Italia, dupa ce si-a pierdut locul de munca. Ana Maria Ciponea a fast gasita…

- Mihaela Buzarnescu, in semifinale la Dubai, in proba de dublu. Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu și rusoaica Alena Fomina s-au calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa…

- E doliu intr-o familie de romani, care locuieste in Italia. Ecaterina Bursuc, o femeie de 44 de ani, s-a stins fulgerator, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Nenorocirea s-a petrecut in timp ce era afara si se juca in zapada impreuna cu copilul ei de 10 ani. Presa de peste hotare a relatat…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 37 de ani, a fost declarata moarta dupa ce ar fi cazut pe scarile unei case din Colli di Monte Bove, provincia Aquila. In urma efectuarii autopsiei, medicii au fost insa socati de ce au descoperit.

- Secretarul de Stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Veaceslav Saramet, a declarat sambata ca romanca sechestrata in Italia se afla in prezent intr-un program de protectie a martorilor si ca agresorul a fost sechestrat.

- Romanca tinuta sclava timp de un deceniu in Italia ar fi suferit 30 de avorturi in captivitate. Barbatul care i-a provocat chinul obisnuia sa-i coasa ranile pe viu, cu fir de nylon, au dezvaluit anchetatorii.

- Romanca sechestrata și abuzata in Italia a luat in sfarșit legatura cu familia din țara. Aseara a vorbit pentru prima oara cu mama ei dupa mai bine de opt ani. Cristina este internata in spital, iar copiii se afla intr-un centru de asistența sociala.