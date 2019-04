Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi fost batuta in perioada sarcinii, dar si dupa ce a nascut, cand era cu fiul in brate. Acum, barbatul acuzat de aceste nenorociri vrea sa-i ia copilul! Aceasta este pe scurt drama pe care o traieste tanara mamica. Tanara a facut dezvaluiri socante, pentru Acces Direct.

- O fetita romanca de 2 ani a fost calcata cu masina si lasata sa moara in strada de alt roman, in Spania. Copila a murit la scurta vreme ... The post Fetita romanca de 2 ani calcata cu masina si lasata sa moara in strada de alt roman, in Spania appeared first on Renasterea banateana .

- Anca, care pe Facebook este gasita ca ”Anca Si Piticii”, a fost batuta de un grup de zece tineri. Motivul este ca tinerii au crezut ca Anca este din Polonia. Anca a fost pusa la pamant și batuta de grupul de tineri in timp ce copiii sai erau in casa și dormeau. Femeia mersese sa ia cateva…

- O romanca a fost batuta cu bestialitate marți seara, pe o strada din Catania de doi conaționali care au lasat-o leșinata. Atacul a avut loc in jurul orei 17.30, pe Via Luigi Sturzo, iar un martor la agresiune a alertat carabinierii, care au gasit- pe romanca cu fața in jos, plina de vanatai și in stare…

- Scene extrem de violente au fost filmate intr-o padure din Dej și postate pe o rețea de socializare. O tanara este batuta cu bestialitate de un individ, lovita cu pumnii si picioarele, in timp ce il implora, in lacrimi, sa o ierte si sa se opreasca. La lumina farurilor unei mașini, in miez de noapte,…

- O tanara a fost batuta pana la lesin de un individ, pe un drum din Dej. Lovita cu pumnii si picioarele, fata il implora cu lacrimi in ochi pe agresor sa se opreasca si s-o ierte. Politia a facut apel la populatie pentru a-l identifica pe barbat.

- Un roman de 25 de ani si-a rapit, sechestrat si obligat sotia sa se culce cu altii pe bani, in Spania. Sotia luia avea doar 20 de ani cand a fost abuzata. Romanca in varsta de 20 de ani fuma ...

- O femeie in varsta de 66 de ani, din Slatina, județul Olt, ii acuza pe medicii spitalului din oraș ca au supus-o unui tratament agresiv pentru un cancer inexistent, iar tratamentul agresiv cu citostatice i-ar fi ars un nerv. In urma chimioterapiei, femeia nu-și mai poate folosi o mana.Femeia…