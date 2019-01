Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Romania a murit dupa ce a traversat o strada din orașul Calcinate, provincia Bergamo. Șoferul care era la vonalul mașinii care a lovit-o este roman. Incidentul a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 7.00, a anunțat bergamo.corriere.it. Femeia a traversat strada pentru a se urca in mașina…

- O romanca stabilita de mulți ani la Canicatti, in provincia Agrigento, și fetița ei au fost lovite pe strada de o mașina. Femeia impingea caruciorul in care se afla fetița sa in timp ce o mașina le-a lovit pe amandoua, a dezvaluit rotalianul.com . Șoferul vinovat de accident a fugit imediat de la fața…

- Un roman a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina in timp mergea cu bicicleta pe o șosea din Torino. Barbatul de 58 de ani s-a stins pe loc din cauza ranilor grave. Șoferul care l-a accidentat mortal a spus ca nu l-a observat pe biciclist decat in momentul impactului. Barbatul mergea duminica cu…

- Masina condusa de soferul care a produs accidentul de la Avrig, soldat cu zece raniti, era echipata cu cauciucuri de iarna, dar foarte uzate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Elena Welter. "Anvelopele autoturismului condus de soferul care a produs accidentul…

- Barbatul in varsta de 66 de ani a provocat accidentul rutier pe autostrada A4 din Italia dupa ce, la un nod rutier, a intrat pe contrasens pe autostrada, fara sa iși dea seama. Șoferul autoutilitarei de 3,5 tone a condus cel puțin cinci kilometri inainte de a provoca accidentul. Totul s-a intamplat…

- O romanca de 31 de ani a murit in urma unui accident rutier grav petrecut in Italia, informeaza Antena3.roTanara, stabilita in Italia, se afla singura intr un autoturism marca Mercedes in momentul in care a pierdut controlul directiei, iar masina s a rasturnat pe camp. Ceilalti soferi care au vazut…

- Accident ingrozitor in Italia. Un roman și-a pierdut viața, dupa ce a pierdut controlul volanului și mașina sa a derapat, apoi a ieșit de pe drum. Accidentul cumplit s-a produs la Temri, in Umbria, localitatea in care locuia romanul in varsta de 50 de ani, luni, la primele ore ale dimineții. La fața…