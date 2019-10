Stiri pe aceeasi tema

- Noi informatii au aparut in cazul Caracal. In timp ce autoritatile se chinuie de cateva luni bune sa descopere ceea ce s-a intamplat cu adevarat in cazul celor doua fete, Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, acum, noi date au iesit la iveala.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, scrie pe Facebook ca are date despre traficul de tinere și cum sunt acestea ascunse in Italia, menționand cazul unei fete dusa din Romania și preluata in Bolzano la doar doua zile de la dispariția Alexandrei.Redam postarea lui Alexandru Cumpanașu:…

- Ancheta continua in cazul criminalului de la Caracal, Gheorghe Dinca! Recent a ieșit la iveala o informația șocanta despre Alexandru Cumpanașu, unchiul tinerei Alexandra Maceșanu, despre care se presupune ca ar fi fost ucisa de catre Gheorghe Dinca.

- Noi informații tulburatoare ies la iveala, in cazul crimelor din Caracal. Alexandru Cumpanașu nu mai are liniște de cand nepoata lui, Alexandra Maceșanu a disparut și considera, in continuare ca atat ea, cat și Luiza Melencu sunt in viața. Acesta lupta cu toate puterile pentru a afla ce anume s-a intamplat…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila au fost informați inca de sambata ca Alexandra Maceșanu a fost ucisa. Inca de la acel moment, marii specialiști din domeniu au știut ca au de-a face cu un criminal in serie. Profilul, povestea, modus operandi… cazul era unul școala, unul clasic,…

- La mai bine de o saptamana de la arestarea monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca, se pot trage primele concluzii ale anchetei procurorilor in cazul disparitiei celor doua tinere, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Noi informații din ancheta crimelor de la Caracal. Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta saptamana trecuta, a fost sechestrata, cel mai probabil, in plina zi, chiar in fața liceului in care invața. Gheorghe Dinca a fost filmat de o camera de supraveghere din zona coborand de la volanul mașinii…

- UPDATE: Apar noi detalii șocante despre cazul criminalului din Caracal, despre care se crede ca ar fi omorat-o pe Alexandra Maceșanu. Surse din presa au dezvaluit informații incredibile din cadrul anchetei.