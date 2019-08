Canadianca de origine romana Bianca Andreescu a scris istorie la Toronto. A devenit prima jucatoare din Canada care joaca finala Rogers Cup in ultimii 50 de ani. Bianca Andreescu are doar 19 ani și joaca a treia finala din 2019. Dupa turneul de pe teren canadian, Bianca Andreescu va intra in top 20 mondial. La finalul partidei cu Sofia Kenin (6-4, 7-6), aceasta a plans, a sarutat terenul și s-a intins pe suprafața dura. „Am trecut prin atatea lucruri in ultimele doua luni. Sunt atat de fericita. Este incredibil, sunt in finala la Rogers Cup. Sunt ok din punct de vedere fizic. Și mental sunt ok.…