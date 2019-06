Stiri pe aceeasi tema

- O tanara romanca de doar 31 de ani a fost ucisa de soțul ei intr-un hotel din Franța. Crima savarșita de barbat a fost descoperita luni dimineața, cand jandarmii au fost anunțații sa intervina...

- Presa din Franța scrie despre cazul șocant al unui cuplu de romani. O romanca a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, intr-o camera de hotel din Franța. Dupa ce a comis oribila fapta, romanul a mers, in jurul orelor 03.

- Un roman in varsta de 32 de ani si-a ucis sotia duminica noaptea, intr-un hotel din Franta, dupa care s-a dus singur la politie si a anuntat crima. Barbatul a fost arestat si plasat in custodia Jandarmeriei, urmand sa fie interogat. El a mers la Sectia de Politie din Macon, scrie lejsl.com, si a povestit…

- Cel putin trei persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o ambarcatiune in care erau turisti romani si germani s-a rasturnat in Fluviul Rin, la frontiera dintre Franta si Germania, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie si oficiali locali. O ambarcatiune pneumatica in care erau…

- In acesta seara, 1 mai 2019, la sediul Poliției orașului Darabani s-a prezentat un barbat de 32 de ani, banuit ca in noaptea precedenta a produs un accident rutier pe raza orașului Darabani.

- O romanca, in varsta de 38 de ani, a fost ucisa in Germania de un barbat roman, in varsta de 46 de ani. Acesta a vrut sa se razbune pe fosta lui iubita, in varsta de 31 de ani. Atacul a avut loc intr-un club de noapte „Moulin Rouge”, din Moers, de langa Duisburg, unde … Articolul Prostituata romanca…

- Imagini zdruncinante de la inmormantarea Nicolettei Indelicato, romanca de doar 25 de ani, ucisa cu cruzime in Italia. Prezenti au fost mii de oameni care au venit sa isi ia la revedere de la tanara care si-a pierdut viata intr-un mod cumplit.

- O crima infioratoare s-a produs, in urma cu cateva zile, in Italia, la Marsala. Nicoletta Indelicato, o tanara romanca de 25 de ani, a fost gasita moarta ... The post Tanara romanca, ucisa fara mila in Italia. A fost torturata, apoi arsa de vie pe un camp din Marsala appeared first on Renasterea banateana…