- Galateanca Madalina Felea (cunoscuta cu numele de scena Medeea Felina) a trecut printr-un adevarat cosmar dupa ce masina i-a fost distrusa de un interlop italian, pe o strada din Milano, iar sotul i-a fost arestat pentru o noapte, in conditii infioratoare.

- ROMANII AU TALENT 10 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Vineri seara, vom urmari și DECIZIA. Andi, Andra, Mihai și Florin vor revedea momentele celor care au primit 3 sau 4 DA in prima etapa a competiției și-i vor alege pe cei 24 de semifinaliști. Juriul va analiza prestațiile acestora…

- Romanca de doar 11 ani care a reușit sa ajunga in finala „Suedezii au talent” a intrat și in atenția producatorilor de show-uri de talente din Romania. PRO TV, care are doua astfel de producții, a ofertat-o. Deși nu este la prima perfomanța in afara Romaniei, abia acum Eva Jumatate a primit o oferta…

- Celula de criza de la nivelul Ministerului Afacerilor Externe in cazul atacurilor din Sri Lanka are in atentie un grup de elevi de la un liceu din Iasi, aflati in aceasta tara pentru schimb de experienta,...

- O romanca din Italia care lucra ca ingrijitoare intr-o casa din Italia, a fost omorata cu sange rece de fiul batranei de care avea grija. Tragedia s-a petrecut in anul 2014, atunci cand Maria Rastașanu a fost spulberata de mașina pe care barbatul o conducea. In urma anchetelor poliției, s-a dovedit…

- Un roman și-a batjocorit și chinuit nevasta. Cei doi erau casatoriți de peste zece ani, dar femeia se intorsese in Romania. Barbatul a convins-o sa se intoarca in Italia, dar, chiar din ziua in care a ajuns iar in peninsula, pe 16 februarie, barbatul a obligat-o sa se prostitueze! El i-a spus ca trebuie…

- Viorica Burtea, romanca de 34 de ani care a murit intr-un spital din Ferrara, Italia, va fi inmormantata pana la urma in Romania. Acest lucru deși rudele ei au refuzat sa se ocupe de repatrierea trupului neinsuflețit al femeii in țara. Alina Carabuș, o romanca din Italia, reprezentant al unei firme…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si patronatele organizeaza periodic burse ale locurilor de munca in orase din Spania si Italia, pentru a aduce in tara romanii plecati la munca in aceste tari', asta susține secretarului general ANOMF, in aceasta joi.