Româncă arsă de vie de iubitul italian. Tânăra a murit în chinuri groaznice Barbatul de 48 de ani a premeditat crima. Desi erau certati acesta a mers la ea in apartament insa inainte a trecut pe la o benzinare unde a umplut doua canistre cu benzina, dupa care a mers in locuinta Violetei. A deschis usa casei si s-a dus in camera unde se afla romanca. A tunat benzina pe podea, apoi a dat foc, declansand un incendiu puternic in apartament. Desi tanara a fost transferata la spital, mecidii nu au mai putut face nimic pentru a ii salva viata. Barbatul a fost si el ranit in explozie, fiind dus la un spital din Italia, acolo unde se afla sub paza. Cand se va face bine… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

