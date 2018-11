Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Maracineanu, s-a intalnit, joi, cu Jean-Claude Blanc, directorul general delegat al PSG, pe tema transferurilor pe criterii etnice efectuate de centrul de copii si juniori al gruparii pariziene. "Intrevedere sincera si directa", a catalogat discutia demnitarul…

- Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Maracineanu, vrea ca oficialii gruparii Paris Saint-Germain sa faca rapid o ancheta interna pe tema posibilelor transferuri de fotbalisti efectuate pe criterii etnice.

- Romanca a fost desemnata, luna trecuta, in funcția din care tocmai demisionase fosta campioana la scrima, Laura Flessel. „Multumesc mult Frantei si acestei republici atat de primitoare, pe care sunt bucuroasa sa o servesc. Nu exista o modalitate mai frumoasa de a inapoia Frantei ceea ce mi-a dat de…

- Cautatorii de talente de la PSG ar fi intocmit liste de tineri jucatori pe criterii etnice, "francezi", "magrebieni", "antilezi", "africani", si, pe baza acestora, ar fi decis sa nu-i transfere pe unii dintre ei, se arata in seria de dezvaluiri Football Leaks, informeaza presa franceza.

- Fosta inotatoare Roxana Maracineanu (43 de ani), nascuta in Bucuresti, a fost numita in acest post la scurt timp dupa demisia Laurei Flessel (fosta campioana olimpica la scrima) care a parasit guvernul ”din motive personale”. Palatul Elysee a informat ieri ca fosta campioana olimpica Roxana Maracineanu…

- O veste inedita a venit, marti, din Franta, tara din al carei Executiv face parte, mai nou, o romanca. Roxana Maracineanu, fosta inotatoare franceza de origine romana, a fost numita in fruntea Ministerului Sporturilor de catre presedintele Macron, la propunerea premierului Philippe. Maracineanu ii succede…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu,a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel, informeaza Antena3.ro. Roxana Maracineanu s a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel.