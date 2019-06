Declarata cel mai bun artist hairstylist al lumii in 2016, Romina Sabou va inaugura, la Cluj, in aceasta vara, prima academie de hairstyling artistic din Romania. Academia va fi deshisa sub celebrul brand francez Haute Coiffure Francaise, cel care da tonul coafurilor de lux in lume. La inceputul lunii mai, ea a organizat la Cluj, in premiera pentru Romania, show-ul de coafura de lux Haute Coiffure Francaise.