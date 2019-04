Stiri pe aceeasi tema

- ■ primarul sustine ca e jale anul acesta ■ pierderile la buget tin de aplicarea noilor procente de repartitie a fondurilor ■Primarul de Roman, Lucian Micu, a sustinut miercuri, 27 martie, o conferinta de presa in care a abordat subiectul buget, anuntind faptul ca „revolutia fiscala“ a Guvernului Dancila…

- Primarul de Roman, Lucian Micu a realizat marti, 5 martie, o prima actiune de plantare a 100 de stejari in Parcul Municipal. „E vorba de un gest simbolic si anume acela de a planta 100 de puieti de stejar tinind cont de faptul ca ne aflam, inca, in perioada marcarii Centenarului Marii Uniri. Va urma…

- Un memorial care marca locul unei sinagogi distruse in timpul ocupatiei naziste din Franta a fost descoperit vandalizat sambata, au anuntat autoritatile din Strasbourg (estul Frantei), informeaza dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Prosecutor Kovesi: 'I did not ask for Government's support,…

- Primarul orasului Bordeaux Alain Juppe a anuntat miercuri ca a acceptat propunerea presedintelui Adunarii Nationale Richard Ferrand de a face parte din Consiliul Constitutional, relateaza AFP.”Am hotarat, acum mai multe luni, sa nu candidez in alegerile municipale din martie 2020. Contam sa…

- Primarul orasului Cluj-Napoca a spus ca, din informatiile sale, meciul cu Franta din semifinalele Fed Cup se va juca pe Coasta de Azur. Asta, dupa ce, conform primelor informații, ITF urma sa decida daca meciul se va disputa in Romania sau in Franța."Am aflat ca nu se joaca la Paris, ci ca…

- Conform declaratiilor facute luni de primarul Veneției, Luigi Brugnaro, valoarea taxei de vizitare a orasului Venetia ar putea fi de 3 euro. Taxa ar putea creste la 6 euro incepand de anul viitor, iar valoarea ei ar putea fi majorata pana la 10 euro in perioadele in care in Venetia sunt foarte multi…

- Toata lumea a remarcat ca au inceput sa curga hartii peste hartii, tot felul de instiintari de plata sau de cresteri ale preturilor si tarifelor la majoritatea serviciilor. Este si cazul gunoiului menajer, unele firme adaugand cate o cifra care, aparent nu se simte, dar trage de buzunarul…