Stiri pe aceeasi tema

- UPS (NYSE:UPS) a lansat un nou serviciu inovator de livrare a probelor medicale cu ajutorul unor drone fara pilot, printr-o colaborare cu Matternet, lider in tehnologii pentru drone autonome. Programul se desfașoara in cadrul spitalului și campusului WakeMed din Raleigh, Carolina de Nord, SUA, cu supervizarea…

- Ministerul Transporturilor va lansa licitatie pentru achizitionarea unui sistem modern de dragi pentru a face si in regie proprie dragajul, nu doar de catre companii terte, iar dupa optimizarea adancimilor cu siguranta va creste transportul de marfuri pe cale navigabila, a declarat, miercuri, ministrul…

- Infratirea a fost aprobata in sedinta Consiliului Local Iasi din 28 februarie. „Am discutat cu domnul primar din Ashdod despre colaborarea cu municipiul Iasi pe trei directii principale. In primul rand, am decis sa facem un schimb de experienta in ceea ce priveste invatamantul preuniversitar, atat Iasul,…

- Trei vaporașe vor naviga de luni pana vineri, conform programului anunțat de STPT inca din 2018, de cand a fost relansat transportul pe Bega. Graficele pot fi gasite atat in stațiile de pe malurile Begai, cat și pe site-ul societații, transmit oficialii societații. Pe pagina de internet a…

- In Romania, cea mai importanta ramura ce aduce o contributie semnificativa la exportul de servicii este reprezentata de transportul rutier de marfuri. In ultimii ani, miliarde de euro au fost realizati de transportul de marfuri. Acesta a depasit chiar si ramura de servicii telecom sau de servicii…

- Primaria Capitalei, prin STB SA, a inceput, la 12 februarie a.c., procedura de distribuire a formularelor necesare pentru eliberarea abonamentelor de calatorie destinate pensionarilor care beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun.Conform HCGMB 839/2019, persoanele care…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj, prin intermediul Serviciului EURES Romania, anunta organizarea la Targu Jiu, la mijlocul lunii februarie, a Bursei locurilor de munca in domeniul sezonier agricultura, pentru 50 locuri de munca oferite de un angajator danez in Portugalia si Danemarca,…

- CTP Cluj-Napoca anunța programul mijloacelor de transport in comun in perioada 24 – 27 ianuarie 2019. In ziua de 24 si 27 ianuarie 2019, transportul public in municipiul Cluj-Napoca si in zona metropolitana se va desfasura intre orele 6:00– 23:00, conform programului pentru zilele de duminica; In ziua…