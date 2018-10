Român ucis pentru o datorie de 7 euro Romanul a fost ucis cu cruzime de doi barbați care incercau sa recopereze de la el o datorie de doar 7 euro. Acestia l-au cautat ca sa-i ceara banii, iar in momentul in care au fost refuzati si-au iesit din minti si au inceput sa-l loveasca pana cand l-au ucis. Totul s-a petrecut in parcul Tierno Galvan din Madrid, scrie stiridiaspora.ro. "Este una dintre cele mai brutale agresiuni pe care le-am vazut", a spus Roberto, unul dintre polițiștii care a anchetat cazul. Un prieten al victimei a vazut totul și a sunat la poliție. Barbații au fost arestați dupa cateva ore,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Are 48 de ani si o reputatie de asasin, dobandita in urma unei executii in stil mafiot. Este vorba despre romanul Lucian Marius Harpian care locuieste in Budoia si care, pe 24 septembrie, l-a ucis cu sange rece, intr-o parcare, pe Alexander Coulter, de 48 de ani. Romanul a fost arestat duminica dimineata…

- A incercat sa-și cumpere o mașina la mana a doua, insa s-a intalnit cu o problema binecunoscuta: kilometri dați inapoi! Romanul a gasit un anunț cu un Golf V, in care a sesizat o neconcordanța. In datele tehnice din anunț scrie 138.400 km, dar pe fișa de servici facuta in 2016, scria clar ca, la […]…

- Romanul rapit in Libia, in luna iulie, apare intr-o inregisterare difuzata pe internet. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca verifica autenticitatea filmului. Romanul rapit in luna iulie, in Libia, apare intr-o inregistrare alaturi de un barbat, in timp ce pe fundal se afla alte doua persoane…

- Marian Roxca, romanul declarat ini:ial mort, apoi descoperit in via:E de rudele sale a fost declarat mort in urmE cu putin timp de directorul spitalului unde era internat. Romanul este victima cu numErul 42 a tragediei din Italia.

- Lectie amara, la propriu si la figurat, pentru ieșeanul care nu s-a temut sa se lupte cu teroriștii la Londra. Venit la mitingul Diasporei, Florin Morariu a inhalat si el gazele iritante lansate de jandarmi, cot la cot cu zeci de mii de protestatari.

- Robert Glința doboara record dupa record! In ultimul timp, competiția și recordul pentru incredibilul roman de 23 de ani. Azi, la Europenele de la Glasgow, Robert a doborat de doua ori recordul Romaniei la 50 de metri spate! Mai intai in serii, 24,59 secunde, apoi in semifinale: 24,12 secunde! Romanul…

- Florica Cercel, 38 de ani, a fost calcat de un motostivuitor in prima sa zi de munca la Mega Image. A fost pensionat cu invaliditate. Cand a cerut despagubiri, Mega Image a pus detectivii pe urma sa. Libertatea a aflat ca „spionii” corporației au adus in instanța imagini in care il aratau pe fostul…

- Un barbat din Timișoara cultiva cel mai scump ardei iute din lume. Un kilogram poate costain tre 11.000 și 25.000 de dolari. Romanul crede ca a dat lovitura. Adrian Orza, fost viceprimar și actual consilier local independent din Timișoara, pasionat de agricultura și in special de ardeii iuți , a reușit…