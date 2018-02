Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a dat aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanța de urgența care ar corecta unele efecte ale „Revoluției fiscale”. Spune ca ordonanța poate fi declarata neconstituționala. Chiar și așa, OUG a fost aprobata in ședința Guvern de astazi. In avizul Ministerului Justiției se arata…

- Guvernul pregatește un proiect de ordonanța de urgența pentru ca salariile nete, pentru angajații part-time din instituțiile publice sa ramana la nivelul lui 2017. Vizați de actul normativ nu sunt, insa, și angajații din sistemul privat, carora li se dimineaza venturile, dupa transferul contribuțiilor…

- Like-urile date de un judecator, pe Facebook, pot fi privite și ca antepronunțare, atrage atenția jurnalista Adina Anghelescu – Stancu, intr-un editorial publicat pe “Lumea Justiției”. Jurnalista explica și motivele pentru care un like al magistratului Ana Maria Tranca, de la Curtea de Apel București,…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea activa un departament care se va ocupa cu analiza cheltuielilor institutiilor publice, a anuntat Eugen Teodorovici, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Finantelor. “Din 2015 a fost infiintat un departament la MFP pe care as putea sa-l activez, care sa…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila. UDMR este singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Audierile au inceput la ora 8.00. Aviz pozitiv in comisie pentru Victor Negrescu, ministrul propus…

- O politista de origine romana a ajuns vedeta tabloidelor din Marea Britanie. Acum e in centrul unui scandal imens dupa ce a avut mai multe derapaje la locul de munca. A fost descrisa ca o politista agresiva si nepoliticoasa si chiar sanctionata disciplinar. Asa titreaza Daily Mail cazul, precizand ca…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, a fost ministrul finantelor in Guvernul Grindeanu. Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani. Este casatorit si are…

- Guvernul olandez și George Soros au finanțat generos campaniile Rise Project indreptate impotriva guvernului Romaniei, alimentand protestele rezist din februarie 2017. Tot prin intermediul Rise Project a fost platit și Florin Badița, unul dintre liderii manifestațiilor, fan Kovesi și deținatorul paginii…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 a prezentat, marți, raportul final. Parlamentarii au ajuns la concluzia ca “amploarea acțiunilor unor instituții ale statului a fost de natura a schimba rezultatul votului”.…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 miliarde de euro in 2017, arata o analiza a companiei de consultanța Deloitte Romania, realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este…

- Procurorul DNA Eugen Stoina – care, saptamana trecuta, a provocat un accident rutier in centrul Capitalei, cu o alcoolemie-record de peste 3 in sange – va activa la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Decizia a fost luata, marți, de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Premierul demisionar Mihai Tudose se intalnește, marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, caruia ii va inmana demisia. Surse convergente au declarat ca șeful statului il va desemna chiar pe Tudose drept premier interimar. Luni seara, dupa ședința CExN, in care s-a decis retragerea…

- UPDATE Fostul ministru al apararii, Adrian Tutuianu, a fost unul dintre cei care l-au sustinut pe Mihai Tudose. Tutuianu a declarat, luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca votul privind retragerea sprjinului politic al lui Mihai Tudose a fost unul democratic, precizand ca: “viata…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, inaintea ședinței Comitetului Executiv Național ca va vota “cu partidul”. Dragnea a ajuns la sediul PSD, cu 10 minute inainte de ora programata pentru inceperea reuniunii. „Eu vreau sa va spun doar atat: in toata perioada aceasta nu am ieșit cu nicio…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Bogdan Despescu, știa despre agresiunea comisa de polițistul-pedofil in decembrie 2016, deși a susținut contrariul chiar și in fața premierului Mihai Tudose, așa cum declara acesta din urma la Antena 3. Tot Antena 3 a prezentat, vineri seara, nota de eveniment a incidentului,…

- V-am recomandat, in ultimul timp, un produs natural extrem de benefic pentru sanatate, obținut din catina bio, miere pura și apa alcalina cu pH 8,8. Probabil ca știți deja despre ce este vorba – Melissimo, o rețeta perfect echilibrata obținuta din catina bio, miere pura și apa de izvor alcalina cu pH…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Pasajul Domnesti precum si alte obiective de pe Centura Capitalei, care aveau initial finantare doar de la bugetul de stat, vor fi realizate din fonduri europene, a spus, pentru economica.net, purtatorul de cuvant al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Serbanescu, care…

- Autoritatea Nationala de Reglementare a aprobat luni noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3%, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, “impactul unitar…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „In perioada cu iulie 2012 –…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11.00. Astfel, in judetele Vrancea, Galati, Bacau, Neamt si Vaslui, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii,…

- Președintele Senatului a avut o reacție furibunda referitoare la mandatul colectiv de interceptare dat in campania electorala din 2014, in baza caruia mai mulți politicieni, printre care și el, au fost urmariți și ascultați. „Acest mandat a vizat toata perioada campaniei electorale dinaintea alegerilor…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Fosta șefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, se va putea intoarce prin detașare, la Ministerul Justiției, prin decizia definitiva a instanței supreme. Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis, joi procuroarei Oana Schmidt-Haineala contestația impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul…

- Un raport publicat miercuri de Comisia Europeana arata ca 278 de miliarde E au intrat deja in economia reala a Europei, prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene. Documentul evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile…

- O tanara de 25 de ani a murit, marti seara, dupa ce a fost impinsa de o femeie pe linia de metrou, in statia Dristor 1. Politia Capitalei a dispus ca politistii sa patruleze in toate statiile de metrou miercuri dimineața. Suspecta, identificata prin sistemul de supraveghere video, este in varsta de…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Neplata catre buget, cu intenție, a impozitelor și contribuțiilor supuse regimului de reținere, sau incasare și plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala și pedepsita cu inchisoare de la un an la șase ani, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența publicat de Ministerul Finanțelor,…

- Deputații au adoptat, miercuri seara, pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Votul final urmeaza sa fie stabilit in viitoarea ședința a Biroului Permanent. In ceea ce privește raspunderea magistraților,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut, miercuri, alaturi de primarii de sector, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria, urmata de o alta intalnire, la Parlament, cu președintele PSD, Liviu Dragnea. “De astazi, relația mea cu premierul Mihai Tudose este una calma”,…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Conflicte violente au izbucnit, sambata, in Piața Victoriei, intre protestatari și forțele de ordine, cateva persoane fiind ridicate și conduse la secția de poliție pentru audieri. Aproximativ 20 de protestatari s-au imbrancit cu jandarmii care incercau sa-i mențina in perimetrul Pieței Victoriei. Manifestanții…

- Poliția a deschis o ancheta fara precedent, miercuri seara, dupa ce ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuiește. Vom reveni cu detalii. Stirea Ancheta fara precedent. Dispozitiv de inregistrare, in casa ministrului de interne a…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- Procurorul general Augustin Lazar a efectuat o vizita de lucru in Serbia, context in care a fost semnat un memorandum privind cooperarea intre Parchetele din cele doua țari in domeniul combaterii infracționalitații transnaționale. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, documentul stabilește…

- Fostul locotenent-colonel SRI Daniel Dragomir anunța pe contul sau de Facebook ca urmeaza sa faca dezvaluiri despre rețeaua coordonata și controlata de generalul Dumitru Dumbrava, fost șef al Direcției Juridice din SRI. Daniel Dragomir scrie ca va devoala „statul paralel in toata splendoarea sa” precizand…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca va refuza invitația președintelui Klaus Iohannis, atat la parada de 1 Decembrie, cat și la recepția de la Cotroceni. Tariceanu a explicat extrem de clar și care sunt motivele ce stau la baza refuzului sau.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurorii DNA, in noul dosar in care a fost audiat, luni, de constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false privind obținerea fonduri europene, abuz in serviciu. Alaturi de Dragnea,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, la congresul Tineretului Social Democrat (TSD) care se desfașoara la București, ca partidul pe care il conduce nu va da inapoi in fața celor care se tem de schimbare și incearca sa “saboteze” reformele. Dragnea a menționat, printre altele, ca PSD…