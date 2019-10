Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul fetitei a fost descoperit chiar de catre sora ei mai mica, de 9 ani, scrie antena3.ro. Allison Wendel a fost gasita moarta in casa. „Am auzit zvonurile cum ca ar fi fost intimidata și batjocorita la școala, evident, trebuie sa investigam asta. In acest moment, nu știm ce s-a intamplat",…

- Ziarul Unirea Un polițist a fost prins in flagrant in timp ce lua mita. Unde ascundea banii Un polițist a fost prins in flagrant in timp ce lua mita. Unde ascunde acesta banii Un politist de la Sectia 1 Politie Rurala Bistrita a fost prins in flagrant cand primea mita de la un investigator sub acoperire…

- Joi, 26 septembrie 2019, ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Dambovița, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului Militar Post-ul DAMBOVIȚA: Subofițer ISU, prins in flagrant luand mita apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Scandal cu intervenția polițiștilor, noaptea trecuta, pe raza comunei clujene Sancraiu. Totul dupa ce un barbat din comuna a fost prins la furat de baloți de paie. Unul dintre proprietarii baloților l-a descoperit pe clujean in flagrant și i-a chemat in ajutor pe fratele și pe tatal sau, potrivit INFOHuedin.ro…

- La data de 31 august 2019, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Satu Mare, sub coordonarea procurorilor DIICOT. ndash; B.T., au prins in flagrant delict un tanar, de 20 de ani, din municipiul Satu Mare, in timp ce vindea droguri de mare risc. In fapt, politistii au desfasurat…

- Un consumator si traficant de droguri din Alba Iulia a primit recent o a doua condamnare la inchisoare cu executare intr-un interval de un an si jumatate, potrivit Adevarul. El trebuie sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un tanar in varsta de 20 ani, din Iasi, candidat la obtinerea permisului de conducere a fost prins in flagrant in timp ce oferea 200 de euro unui agent examinator pentru a-l declara admis la proba practica. ”In data de 9 august 2019, un agentul sef principal de politie din cadrul Serviciului Public…

- Lucian Popescu este un tanar originar din Muscel care lucreaza in Marea Britanie, acolo unde este stabilit. Insa nu rezista sa nu revina pe meleagurile natale, acolo unde, in ultimul timp, se plimba cu o masina fabricata pe vremuri la ARO si exportata in Regat. A gasit automobilul pe internet, unde…