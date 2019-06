Stiri pe aceeasi tema

- ■ din 3 iunie, autosanitara SMURD este din nou operationala Dupa citeva luni de reparatii capitale, ambulanta TIM SMURD care deservea Spitalul Municipal de Urgenta a revenit „acasa“, fiind reparata in urma incendiului suferit in garajul Detasamentului de Pompieri Roman la sfirsitul anului trecut. „Incepind…

- ■ Primaria Roman, in colaborare cu Filiala Roman a Uniunii Armenilor din Romania au realizat o placheta care marcheaza numele piatetei Primarul municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu si presedintele Filialei Roman a Uniunii Armenilor din Romania, Emanuel Nazaretian, au dezvelit joi, 23 mai, o placheta…

- ■ 100.000 de lei este bugetul alocat de Primaria Roman proiectelor pe care vor sa le puna in practica locuitorii municipiului ■ au fost depuse sase proiecte, iar verdictul final se da pe 18 iunie ■ Miercuri, 15 mai 2019, a fost ultima zi in care la Primaria Roman au putut fi depuse proiecte de […] Articolul…

- Conducerea CSM Roman va organiza o noua preselectie, in vederea alcatuirii de grupe de copii si juniori pentru Sectia tenis de masa. In acest sens, copiii sint asteptati, duminica, 12 mai si duminica, 19 mai, incepind cu ora 11, la Sala Sporturilor din Roman. Cei care doresc sa se initieze in acest…

- Conducerea companiei ApaServ anunta ca miercuri, 8 mai, intre ora 8 si 11 va fi sisata alimentarea cu apa potabila in municipiul Roman. „Este vorba de intreruperea apei pentru schimbarea grupului de pompare de pe Bulevardul Republicii, la blocul 14 (in zona Doi Magari). Vor fi afectati toti consumatorii…

- ■ clubul a avut un lot de 22 sportivi ■ acestia s-au intors acasa cu 17 medalii: sase de aur, trei de argint si opt de bronz ■Sportivii de la clubul BAO Roman au participat, in perioada 27-28 aprilie, la Campionatul European pentru Copii si Juniori, competitie care s-a desfasurat la Zurich, in Elvetia.…

- Tinind cont de faptul ca mandatul la conducerea Spitalului Municipal de Urgenta Roman al doctoritei Maria Andrici expira curind, primarul Lucian Micu a decis prelungirea acestuia cu trei luni. „Cum mandatul managerului spitalului expira la sfirsitul acestei luni, pe 23-24 aprilie, vom face o dispozitie…

- Primaria din Roman a fixat tarife pentru distrugerea bunurilor aflate pe domeniul public. Pe langa amenzile aplicate vandalilor, aceștia vor fi obligați sa plateasca obiectul pe care l-au distrus. Prețurile de lista pornesc de la 12 lei pentru un trandafir pana la 400 de lei cat costa distrugerea unei…