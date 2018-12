„ROMÂN. ROMÂNESC. ROMÂNEŞTE” - proiect dedicat sărbătoririi Centenarului Marii Uniri Activitatile au debutat cu realizarea unei expozitii cu fotografii ale elevilor scolii, prin care acestia au incercat sa surprinda modul in care Centenarul a fost reflectat in viata Iasiului. Imortalizarile de catre elevi ale unor repere sau edificii marcante - atat pentru oras, cat si pentru ceea ce a insemnat si inseamna cele trei Uniri succesive in care a fost implicat Iasiul, atat pentru oras, cat si pentru locuitorii acestuia - au (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

