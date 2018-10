Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii moldoveni au prins un cowboy la Barlad! Este vorba despre un cetațean roman care locuise in SUA, insa a revenit in țara și s-a stabilit la Barlad. Odata cu mutarea in țara natala, omul a avut parte și de aventuri. Cand a fost reținut de oamenii legii, cowboy-ul avea asupra sa un pistol (cu…

- Politia germana a arestat doi cetateni afgani dupa ce un tanar in varsta de 22 de ani a decedat in urma unei altercatii intre doua grupuri de barbati in orasul Kothen, situat in landul Saxonia-Anhalt...

- Un roman in varsta de 35 de ani, condamnat in țara la șase ani de inchisoare pentru frauda informatica, a fost prins in Italia. Poliția l-a descoperit in dulapul cu haine al fiicei sale, in varsta de doar patru ani. Barbatul se afla in localitatea Il Romito, alaturi de iubita și fiica sa. Pe 19 […]…

- Un roman este considerat erou in Italia dupa ce a decis sa iși rastoarne intenționat camionul intr-un șanț pentru a evita sa raneasca alți oameni aflați in trafic, scrie presa italiana, citeaza libertatea.ro.

- Un roman este considerat erou in Italia dupa ce a decis sa iși rastoarne intenționat camionul intr-un șanț pentru a evita sa raneasca alți oameni aflați in trafic, scrie presa italiana citata de Rotalianul.com. Tanarul roman conducea un camion pe autostrada A3 din Italia in momentul in care intre localitațile…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat 52 de testari cu aparatele etilotest si au intocmit doua dosare penale, pentru abaterile constatate.

- Barbatul suspectat de uciderea fostului consilier din Institutia Prefectului Maramures, Liviu Gavrilescu, a fost gasit de o patrula mixta pe raza judetului Satu Mare, informeaza un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Ieri (marti-n.r.), 10 iulie a.c., in jurul orelor…

- O asistenta medicala din Marea Britanie a fost arestata fiind suspectata de uciderea a opt bebeluși și ca a incercat sa ucida alți șase, in urma unei investigații ce a avut loc la o maternitate din nordul...