Academia Americana de Film va trebui sa se apere in fata tribunalului in urma deciziei de a-l exclude anul trecut din randurile sale pe regizorul franco-polonez Roman Polanski, in plina miscare #MeToo si dupa ce in urma cu patru decenii acesta pledase vinovat in fata acuzatiilor de agresiune sexuala asupra unei minore, relateaza AFP.



Roman Polanski, 85 de ani, a depus joi un recurs in fata tribunalului din Los Angeles (California) potrivit unui comunicat difuzat sambata de avocatul sau Harland Braun. La 3 mai 2018, Academia Americana de Film, care decerneaza premiile Oscar si numara…