- Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat, marți, în unanimitate, un raport de respingere proiectului legislativ privind amnistie și grațiere, informeaza Mediafax. În același timp, la solicitarea PSD, comisia a decis amânarea dezbaterii Legii privind recursul compensatoriu.…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan, spune ca ministrul Justiției are datoria sa-i mobilizeze pe parlemntarii din coaliția de guvernare pentru abrogarea recursului compensatoriu.„Majorarea pedepselor pentru infracțiuni contra persoanei, proiect anunțat de Ana Birchall, este doar praf in…

- PSD cedeaza in fata Opozitiei si accepta convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor, in perioada 26 - 30 august, pe a carei ordine de zi ar urma sa figureze abrogarea legii recursului compensatoriu si alte proiecte, au declarat surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO.Proiectul…

- Deputatul liberal Florin Roman atrage atentia ca prin aplicarea legii regimului compensatoriu au fost eliberati 18.849 de detinuti si solicita intrunirea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru abrogarea acestui act normativ, scrie Agerpres.

- Aproape 19.000 de persoane acuzate de omor, viol, furt, trafic de droguri au fost eliberate in baza Legii recursului compensatoriu in perioada 19 octombrie 2017 – 21 iunie 2019, conform unei statistici obtinute de liberalul Florin Roman in urma unei interpelari adresate Ministerului Justitiei, conform…

- Aproape 19.000 de deținuți au fost eliberați în perioada august 2017- iunie 2019 în baza recursului compensatoriu, potrivit datelor transmise Ministerului Justiției de catre Administrața Naționala a Penitenciarelor.

- Aproape 20.000 de deținuți au fost eliberați in perioada august 2017- iunie 2019 in baza controversatei legi a recursului compensatoriu, potrivit datelor transmise Ministerului Justiției de catre Administrața Naționala a Penitenciarelor. Dintre aceștia, 840 erau condamnați pentru omor, 73 pentru omor…

- Dintre recidiviști, 39 sunt violatori. ”In perioada 19.10 2017- 21.06.2019, din totalul persoanelor care au fost puse in libertate in baza recursului compensatoriu, un numar de 1.299 de persoane au fost rearestate și depuse in unitațile subordonate Administrației Naționale a Penintenciarelor”,…