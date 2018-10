Român, obligat de angajator să doarmă pe o bancă din pădure, în Germania Un roman care a plecat in Germania in speranța unei vieți mai bune, a fost obligat de angajatorul sau sa doarma timp de trei saptamani pe o banca din padure, la temperaturi apropiate de 0 grade. Romanul, care este din județul Alba, a ajuns in Germania dupa ce un vecin i-a promis un loc d emunca la firma la care lucra și el. Acesta i-a spus ca era vorba de un salariu de 9 euro pe ora și ca ar avea cazarea asigurata. Insa, in momentul in care a ajuns la Offenbach, barbatul a aflat ca lucruruile nu erau deloc așa cum i se promisese, noteaza stiridiaspora.ro. Citește și: 5 milioane de europeni, afectați… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

