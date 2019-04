Roman o ataca iar pe Dancila! Viorica Dancila nu a ințeles nimic! Nici nu ma așteptam! Pentru ea, o sa traduc in limba romana, deși sunt convins ca tot nu pricepe! Nici de pe hartii, nici altcumva! Prețuiesc toate femeile, care sunt harnice și oneste, care iși construiesc cariera profesionala pe munca lor. Care nu au nevoie sa fie impuse de șefi pentru a urca ierarhic. Din acest punct de vedere, Viorica Dancila nu poți vorbi in numele femeilor oneste! Decat sa faci zi de zi Romania de ras, daca ai avea un gram de demnitate, Viorica mai bine demisioneaza! 70 % dintre romani spun ca ești analfabeta! Tu nu vei ajunge niciodata… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

