Roman: Nici bîlciul nu mai e ce-a fost odată… ■ „Am venit inca de la deschidere in bilci cu nepoata. Dar constat ca nu mai are farmecul copilariei noastre“, ne-a declarat o romascanca ■ bilcenii spun ca tineretul prefera acum alte distractii ■ Daca altadata bilciul era cea mai asteptata distractie a romascanilor si a satenilor din comunele invecinate, de la an la an […] Articolul Roman: Nici bilciul nu mai e ce-a fost odata… apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

