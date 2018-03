Stiri pe aceeasi tema

- Despre omul de afaceri Cristian Țanțareanu s-a spus ca ar avea mari probleme de sanatate din cauza cancerului care a recidivat. La o emisiune de televiziune, acesta a facut o declarație surprinzatoare. In urma cu cateva zile, omul de afaceri Cristian Țanțareanu a ajuns la spital . In anul 2011, omul…

- Mircea Lucescu, selecționerul Semilunii, a fost deranjat de discuția prea lunga cu presa a antrenorului oaspeților, dupa Turcia - Irlanda, 1-0: "Am dominat clar meciul, am avut 9 șuturi și sunt foarte fericit". Prima victorie a lui Mircea Lucescu din 2018 la "naționala" Turciei, 1-0 cu Irlanda pe New…

- In raportul in care se prezinta adevaratele legaturi ale hackerului auto-intitulat Guccifer 2.0 se mentioneaza ca acesta a avut legaturi stranse cu Kremlinul si a fost descoperit din cauza propriei erori. Mai exact, a folosit multa vreme un soft prin care isi ascundea identitatea virtuala si locul din…

- Nici n-a inceput bine contractul de realizare a podului de peste Dunare de la Braila și compania italiana Astaldi se gandește cum sa obțina niște bani in plus de la statul roman. Lucru deloc greu, cum CNAIR are un mod de lucru care pare a invita constructorii sa ceara pretenții, cu șanse maxime de caștig.…

- Hackerul Guccifer 2.0, care a actionat impotriva campaniei prezidentiale din 2016 a fostului secretar de stat american Hillary Clinton, ar fi lucrat de fapt pentru serviciile secrete militare ruse GRU, scrie vineri Business Insider, citand o relatare a publicatiei Daily Beast. Potrivit Agerpres,…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. O parte dintre clienții și angajații magazinului au reușit sa se salveze. Trei persoane au fost ucise,…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:54 Ministrul de Interne confirma ca atacatorul a fost ucis Ministrul de Interne, Gerard Collomb,…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- O excepționala butada, plina de un crud adevar, pusa in mișcare de un hatru avocat interbelic, spune ca „poporul roman are un mare defect, in momentele istorice importante nu este atent”. Cum și inșii care populeaza breasla numita Presa fac parte din mulțimea numita „poporul roman”, nici ei nu fac excepție.

- Atletul francez Mathieu Louisy, care a fost dat disparut la Las Vegas, unde se afla intr-un stagiu de pregatire, a fost retinut si risca un an de inchisoare, informeaza Le Figaro. El nu mai putuse fi contactat de mai multe zile, iar familia sa a cerut ajutor pe retelele de socializare. Louisy trebuia…

- Mathieu Louisy nu mai putuse fi contactat de mai multe zile, iar familia sa a cerut ajutor pe retelele de socializare. Louisy trebuia sa fie, marti, intr-un avion care sa-l readuca in Franta, dar nu s-a numarat printre pasageri.Presa americana l-a gasit pe sportivul disparut, intr-o inchisoare…

- Activitate la Senat Comisiile de specialitate din Senat vor dezbate marti, propunerea legislativa a PSD, care vizeaza înfiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare. De asemenea, o alta initiativa care vizeaza Legea Leasing-ului va intra în atentia senatorilor…

- Politia investigheaza cazul pentru a determina circumstantele in care s-a produs faptele soldate cu moartea unei eleve de 17 ani si ranirea altul tanar de aceeasi varsta, scrie presa american. Tragedia s-a produs in jurul orei locale 03:30 p.m la Liceul Huffman. Seful Politiei, Orlando…

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti, relateaza agentia ANSA si site-ul MarineLink.com.

- Un impact frontal intre un automobil Suzuki Swift si un TIR a dus la decesul unui barbat roman de 31 de ani, rezident la Roma, in dimineata zilei de miercuri, scrie rotalianul.com.Tragedia a avut loc pe via Cassia, intre localitatile Sutri si Monterosi. La bordul automobilului Suzuki circula conationalul…

- A vrut sa-și duca fiica, ilegal, in Franța. O femeie in varsta de 30 de ani, din județul Calarași, și-a ascuns fiica in varsta de 10 ani sub o patura, intr-un microbuz, in speranța ca va reușit sa treaca astfel de controlul de frontiera de la punctul Nadlac II de pe autostrada. „La Punctul de Trecere…

- Zi complicata pentru Razvan Lucescu. Dupa ce a pierdut in minutul 98 al meciului cu Asteras Tripolis si s-a imbrancit cu jucatorii adversi, antrenorul roman a avut parte de un incident neplacut la conferinta de presa de dupa meciul care a pus capat unei serii de patru luni fara infrangere.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- O fresca a primilor ani ai epidemiei de SIDA in Franta si adaptarea unui roman despre Primul Razboi Mondial, cu 13 nominalizari fiecare, sunt marii favoriti la premiile Cesar, ce vor fi decernate vineri seara la Paris in cadrul unei ceremonii ce urmeaza sa fie cel mai probabil dominata de apeluri…

- Vlad Chiricheș e la un pas de revenirea pe teren pentru Napoli. Presa din Italia scrie ca fundașul central și-a revenit și va juca pe 11 martie. Gazzetta dello Sport anunța ca Vlad Chiricheș va fi apt de joc pentru meciul de pe San Siro cu Inter Milano, din etapa a 28-a din Serie A. Fundașul roman a…

- Florin Andone, atacantul roman al celor de la Deportivo La Coruna, n-a fost pentru prima data titular de la venirea lui Clarence Seedorf. Cand a intrat in meciul cu Getafe, 0-3, n-a schimbat jocul cu nimic, in ultima jumatate de ora. La Voz de Galicia i-a dat nota 3, AS doar un as. Vartejul in care…

- Așa cum s-a intamplat și la Braila, ratarile au facut diferența in meciul de sambata, 24 februarie a.c., jucat de HCM Slobozia in deplasare la Roman. Actuala echipa a lui Dumitru Muși a beneficiat și de o prestație buna a portariței Viktoria Timosenkova, secondata de Petrescu și Polocoșer, care au aparat…

- Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, cu afaceri anuale de peste 4 miliarde euro, care controleaza si grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila, a trimis Guvernului roman o oferta de management operational al Santierului…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Melian , istoric literar (n. 1939) Alexandru Petria , scriitor, poet si jurnalist (n. 1968); Constantin Albani , pictor si scenograf (n. 1938); Cristian Danut Mihai , senator PC de Braila (n. 1959); Danut Lupu , f. fotbalist (n. 1967); Daniel Tudorache…

- Maine, in Franța, sportivul gaeștean Cristian Ristea are șansa de a deveni campion modial la K1. Luptatorul roman a fost desemnat Post-ul Antrenat de Doroftei, gaeșteanul Cristian Ristea are șansa sa devina campion mondial in ringul profesionist, pe reguli K-1 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- AFP titreaza: „Guvernul roman vrea capul sefei Directiei Nationale Anticoruptie”. Jurnalistii francezi noteaza ca "De la revenirea la putere in decembrie 2016, social-democratii - din randurile carora mai multi alesi sunt vizati de proceduri in justitie - au incercat sa dilueze legislatia anticoruptie,…

- Marele scriitor american Mark Twain spunea: „Adevarul este mult mai ciudat decat fictiunea” Un oarecare, un mucalit, pesemne indispus de vreo sentinta a unui tribunal, s-a adresat, discret, unui post de radio britanic cu o intrebare simpla: „Ce este aceea o lege"? Glumetul de serviciu al emitatorului…

- In noaptea de 25 spre 26 februarie a anului 1992 in orasul Hodjali din regiunea Nagorno-Karabah din Azerbaidjan s-a petrecut una dintre cele mai monstruoase tragedii ale secolului XX. Fortele armate ale Armeniei au sters acest oras de pe fata pamantului cu ajutorul vehiculelor blindate si al efectivelor…

- Internautii au viralizat imaginea unui bloc cel putin ciudat, care ar exista în Braila. Un proprietar si-a închis balconul de la parter în asa fel încât l-a "înghitit" si pe vecinul de

- Doua mari cantarețe de muzica populara, Maria Ciobanu și Ileana Sararoiu, au fost legate nu doar de o stransa și sincera prietenie, dar și de iubirea aceluiași barbat. Mircea Cimpeanu, fost baschetbalist de performanța, a fost soțul indragitei Ileana Sararoiu, insa decesul artistei i-a schimbat pentru…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Efectul Mandela” este creația cercetatoarei și consultantei in „paranormal” Fiona Broome. Aceasta a folosit pentru prima data termenul in cadrul unei conferințe din 2010 și in cadrul careia mai mulți participanți i-au spus ca sunt siguri ca Nelson Mandela a murit in inchisoare…

- "Neymar semneaza cu Real Madrid in 2019", anunța astazi Mundo Deportivo, potrivit gsp.ro.Presa din Spania scrie ca brazilianul de 26 de ani vrea sa revina in La Liga la doi ani dupa transferul la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Florentino Perez, președintele lui Real, viseaza sa-l…

- Joseph Bonnel (dreapta) era nascut pe 4 ianuarie 1939, in sudul Frantei, iar debutul in fotbalul mare si l-a facut la 18 ani, in august 1956, cand a jucat primul sau meci la profesionisti, pentru Montpellier, in liga secunda. A fost un mijlocas ofensiv valoros, iar in 1959 s-a transferat in nordul…

- Liga Florilor la handbal feminin ne-a oferit cateva rezultate surprinzatoare care au complicat situatia in subsolul clasamentului. CSU Danubius, care parea a fi principala favorita la locul 10 a avut cel mai mult de suferit si dupa cele doua infrangeri la limita de la Braila, cu gol primit in ultimele…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Anghelescu , critic si istoric literar (n. 1940); Dorin Silviu Petrea , deputat UNPR de Braila (n. 1978); Eduard Tumagian , bariton (n. 1942); George Grigore , orientalist și scriitor (n. 1958); Iulian Chirița , f. jucator de fotbal (n. 1967); Mihai Nadin…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 14-a. Azi, derby-ul Braila – Galați. CSM București a jucat in devans. LIVETEXT CSM București – Gyor, in Liga Campionilor la handbal feminin. Victorie magnifica. Reacții | LIVE&FOTO 21 ianuarie CSM București – AHCM Slobozia 35-23 27 ianuarie 11:00: CSM SLATINA…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…

- Site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF se întreaba miercuri daca Anderlecht alege momentul potrivit pentru a-l vinde pe fotbalistul român Nicolae Stanciu. RTBF aminteste ca Stanciu, acum la un pas sa semneze cu Sparta Praga, a devenit, la sfârsitul lui august 2016, cel mai scump transfer…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- In timp ce presedintele nostru se bucura de o binemeritata minivacanta de Boboteaza si se afla la schi in frumosii nostri munti, omologul sau, presedintele Frantei, se pregatea de o vizita in China. Presa franceza vorbeste despre „seductia personala” pe care tanarul si ambitiosul presedinte si-a propus…

- Pe 8 ianuarie 2018, la nivelul unitatilor din organica Brigazii 282 Infanterie Mecanizata Unirea Principatelor din garnizoanele Focsani, Galati si Braila, s-au desfasurat ceremonii militare si religioase ce au marcat deschiderea anului de instructie 2018. Comandantul Brigazii 282 Infanterie…

- Mihai DOLOTON, activist civic, Calarași L-am descoperit in primavara anului trecut, cand și-a lansat cartea ”Framantari din morminte”. De atunci nu incetinește sa ne uimeasca. Este tanar și iși dorește, atat cat e posibil, sa dezvolte cultura in orașul sau de baștina, Calarași. Anul trecut, a reușit…

- Fundasul roman Alin Tosca este aproape sa se desparta de echipa de fotbal Betis Sevilla, la care joaca de la inceputul anului trecut, anunta presa spaniola. Tosca are doar cinci aparitii in actualul campionat, toate ca titular, in timp ce in stagiunea trecuta a evoluat de 17 ori pentru…

- Napoli a parasit Cupa Italiei in faza sferturilor, liderul din Serie A pierzand cu 2-1 partida disputata pe propriul teren cu Atalanta. La gazde, Vlad Chiriches a fost integralist. Golurile au fost marcate de Timothy Castagne ’50 si Alejandro „Papu” Gomez ’81, respectiv Dries Mertens ’84. Presa italiana…

- Cristi Ganea, fundasul de 25 de ani al Viitorului, e din ce in ce mai aproape un transfer in strainatate, fiind dorit de mai multe echipe.Athletic Bilbao este principala favorita in al transfera pe jucatorul de banda stanga, urmarindu l pe acesta inca din vara. Presa din Spania scrie ca bascii au concurenta…

- Barbatul in varsta de 46 de ani și-a dat foc in propria masina, dupa o cearta apriga cu sotia. In ciuda intervenției rapide a pompierilor, trupul barbatului a fost scos carbonizat din mașina. Tragedia a avut loc pe 2 ianuarie...

- Cristi Ganea, fundașul de 25 de ani al Viitorului, e din ce in ce mai aproape un transfer in strainatate, fiind dorit de mai multe echipe. Athletic Bilbao este principala favorita in al transfera pe jucatorul de banda stanga, urmarindu-l pe acesta inca din vara. Presa din Spania scrie ca bascii au concurența…

- Incidentul a avut loc inainte de Craciun, la Galati, fiind filmat de un alt sofer cu camera din parbriz. La volanul masinii, cu numere de Franta, implicata in conflict se afla, se pare, un roman care lucreaza in Hexagon