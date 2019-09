Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in Franța, duminica, in jurul orei 5.30, in apropiere de Loriol (Drome), pe A7, spre Lyon. Un TIR inmatriculat in Portugalia a lovit un microbuz care transporta muncitori sezonieri romani, care se intorceau acasa din Spania. Traficul a fost blocat timp de 8 ore. Microbuzul…

- Politistii francezi au postat, pe Facebook, mai multe informatii si imagini de la un control efectuat pe 3 septembrie 2019, pe autostrada A1, in zona Fresnes-les-Montauban. In timpul controlului, autoritatile au oprit in trafic un camion condus de un sofer roman. In urma verificarilor, politistii…

- Ediția 31 a Festivalului de Teatru Piatra Neamț se desfașoara intre 18 septembrie și 2 octombrie. Tema acestei ediții este SUCCES!, o invitație la meditație, in cheie critica și ironica, asupra poveștilor de și despre succes ale societații de astazi și din trecutul recent. Ne dorim ca Festivalul sa…

- Un sofer roman a fost in pericol de moarte pe o autostrada din Franta. N-a mai ramas nimic din camionul lui, care a luat foc pe mijlocul drumului. Un TIR care circula intre Beziers si Montpellier s-a aprins si a ars ca o torta, marti, in jurul orei 11:40, pe mijlocul autostrazii A9, la Fabregues, in…

- Spania s-a calificat în finala Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia dupa ce a învins Franta cu scorul de 4-1 (2-1), în semifinala jucata pe Stadionul Citta del Tricolore din Reggio Emilia.

- Un val de caldura extrem de intens afecteaza portiuni intinse ale Europei, facand ca mercurul termometrelor sa se apropie in multe regiuni de 40 °C si, pe alocuri, chiar sa depaseasca aceasta valoare. Canicula afecteaza nu numai tarile cu clima mai calda, precum Spania, Italia sau Franta, ci si pe cele…

- Angelique Kerber (Germania) si Caroline Garcia (Franta) vor fi adversare in sferturile de finala ale turneului WTA de tenis pe iarba de la Mallorca (Spania), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Kerber (6 WTA), principala favorita, a trecut in optimi de rusoaica Maria Sarapova…